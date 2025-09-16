Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

«Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — написал он.

По словам Кадырова, артистка, которую он назвал «врагом народа и предателем», не имеет права оценивать такие события. Глава Чечни заявил, что Дудаев был позером, закрывавшим глаза на реальные проблемы жителей республики, и его действия привели к росту бандитизма и экономическому упадку.

Поводом стала реплика Пугачевой в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В беседе певица вспоминала первую чеченскую войну и призналась, что лично знала Дудаева и его семью. По ее словам, он был «интеллигентным и порядочным человеком», а его супруга — «художницей, писательницей и политиком».

Комментарии Кадырова стали частью более широкой дискуссии вокруг интервью Пугачевой, опубликованного на YouTube. В трехчасовой беседе певица говорила о причинах своего отъезда из России в 2022 году, об отношении к власти, о песнях и личных утратax.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Признана в России иноагентом