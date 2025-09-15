С Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей за интервью, где она хвалила Дудаева

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в московский суд иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. Он утверждает, что артистка оскорбила армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, сообщило РИА «Новости» .

Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой»*. Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как посчитал, что певица высказалась о нем.

«В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева», — пояснил адвокат.

Он решил оставить себе один рубль, а остальное передать в федеральный бюджет на помощь ветеранам.

Иск подали в два московских суда одновременно. По словам адвоката, дело будет рассматривать тот суд, который первым зарегистрирует заявление.

Пугачева назвала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии* Джохара Дудаева порядочным человеком. Она также выразила сожаление о его гибели.

* Признана иноагентом

** Запрещенная в России террористическая организация.