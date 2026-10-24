Сегодня 15:29 Рак вернулся с новой силой, в легких нашли метастазы. Что известно о состоянии Лерчек Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Состояние Валерии Чекалиной, известной миллионам россиян под псевдонимом Лерчек, резко ухудшилось. У блогерши, которая уже больше полугода борется с раком желудка, выявили новые метастазы по всему телу. О происходящем сама знаменитость сообщила поклонникам со слезами на глазах, а ее бойфренд Луис Сквиччиарини призвал молиться за Валерию. Подробности — в материале 360.ru.

Болезнь вернулась О тяжелой болезни Чекалиной стало известно в марте 2026 года, вскоре после того, как она родила четвертого ребенка. Тогда врачей насторожило состояние плаценты звездной пациентки, и они отправили ткани на гистологическое исследование. Результаты оказались неутешительными: анализы показали раковые клетки. Дальнейшие обследования подтвердили диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами. Практически сразу после этого блогершу поместили в онкологическую реанимацию, и с тех пор она не прекращала лечение. Лерчек прошла девять курсов химиотерапии, после которых наступило улучшение. Опухоль удалось подавить, и казалось, что самое страшное позади. Однако в конце октября 2026-го выяснилось, что болезнь вернулась с новой силой.

Фото: РИА «Новости»

Лечение в Китае Об ухудшении состояния рассказала сама Чекалина в соцсети. Она обратилась к подписчикам, не сдерживая слез.

Исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу. В надпочечниках, в яичниках. Они опять вернулись в легкие. И рак начал прогрессировать с новой силой. Валерия Чекалина

По словам блогерши, врачи рекомендуют ей рассмотреть возможность продолжить лечение в Китае. Речь идет о CAR-T-терапии — передовом методе иммунотерапии рака, при котором собственные Т-лимфоциты пациента извлекают из крови и генетически перепрограммируют, чтобы они смогли распознавать и уничтожать злокачественные клетки. На связь с россиянами вышел и возлюбленный Лерчек — Луис Сквиччиарини, — поддерживающий ее на протяжении всего лечения. Он попросил россиян помочь Чекалиной молитвой. «Мы срочно начали лечение: уже было первое введение второй линии химиотерапии. <…> Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста», — написал Луис. Для лечения за рубежом понадобится разрешение суда, и пара надеется его получить. По словам блогерши, она желает одного — справиться с болезнью и жить дальше. И, несмотря на мрачные прогнозы, не собирается переставать бороться.

Фото: РИА «Новости»