Шоумену Михаилу Галустяну 25 октября исполнилось 46 лет. Он прошел долгий путь от Гади Петрович Хреновой, выступающей на сцене КВН, до успешного актера и телеведущего популярных шоу. О его личной жизни и карьере — в материале 360.ru.

Играл Винни-Пуха и разгружал фуры Будущая звезда «Наша Russia» родился 25 октября 1979 года в Сочи. Настоящее имя Галустяна — Ншан, что переводится с армянского как «метка» или «божий знак». Его назвали в честь деда — летчика морской авиации, которого однополчане звали Мишей. Отец Михаила работал поваром, мать — медсестрой в травмпункте. У него есть брат Давид, который младше его на семь лет.

Галустян рос артистичным и одаренным ребенком. С детства часто выступал на концертах, учился в музыкальной школе, занимался в кукольном театре и посещал секцию дзюдо. На сцене школьного театра веселил публику в образах Карлсона и Винни-Пуха.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

С 10 класса играл в КВН, был капитаном команды, которая стала безусловным лидером на городском уровне. С 13 лет он сам зарабатывал карманные деньги — разгружал фуры и торговал пирожками.

Карьера в КВН После школы отучился в медучилище на фельдшера-акушера, затем поступил в Сочинский госуниверситет туризма и курортного дела. Параллельно играл в команде КВН «Утомленные солнцем», капитаном которой стал в 2002 году. Спустя год коллектив стал чемпионами сезона и получил приглашение в Высшую Лигу КВН от Александра Маслякова. Команда завоевала титул чемпионов Летнего Кубка клуба в 2004, 2005 и 2009 годах. Бабушка Сирануш и девочка Гадя Петрович Хренова сделали Михаила мега-популярным.

Карьера в кино и на телевидении На пике славы в 2006 году юморист переехал в Москву. Его пригласили в скетч-шоу «Наша Russia» на ТНТ. Главные роли достались ему и экс-участнику команды «Уральские пельмени» Сергею Светлакову. Галустян запомнился образами строителя-гастарбайтера Равшана, озабоченным подростком Димоном, бомжа Бороды и другими.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Его начали приглашать в различные шоу и телепередачи. Участвовал в «Ледниковом периоде», где катался в паре с Марией Петровой и Еленой Бережной. Активно снимается в кино, занимается озвучкой. В 2013 году основал вместе с продюсером Арменом Ананикяном кинокомпанию Fresh Film, среди работ которой картины «Подарок с характером» и «Баба-яга спасет мир». Вел комедийные проекты на СТС и ТНТ, в частности, реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Сокровища императора», где соведущей была Ольга Бузова.

Я поймал голыми руками крокодила. Чисто случайно. Участники не смогли пройти испытание, я их высмеял. Они говорят — попробуй сам. И я это сделал! Показал им, как надо Михаил Галустян

В 2019 году шоумен стал выступать в качестве исполнителя под псевдонимом Super Жорик, записав фиты с «Блестящими», Хабибом и Бузовой.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Не забывал и про друзей. Появился в комедии «Бабушка легкого поведения» и ее продолжениях, где главную роль исполнил Александр Ревва, а также участвовал в съемках на его песню «Алкоголичка».

Развод после 18 лет брака Со своей женой, Викторией Штефанец, Галустян познакомился в 2003 году в одном из сочинских клубов. Девушке было 17 лет. Сначала они просто дружили, но все изменил несчастный случай. Однажды шоумен попал в ДТП и сломал ноги. Штефанец приехала в Москву, чтобы ухаживать за ним. Пара поженилась 7 июля 2007 года. Через несколько дней устроили еще одну пышную церемонию согласно армянским традициям. Пригласили около 700 гостей. В браке родились две дочери, которых артист обожает и называет принцессами.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Семью считали крепкой и образцовой, но даже вокруг нее начали витать слухи о разводе. Летом 2019 года Галустяна заметили в компании незнакомки в самолете Москва — Барнаул. Сам шоумен утверждал, что кризисы случаются в любых семьях, но их с женой многое связывает, чтобы просто так пошатнуть их брак. Штефанец в интервью «7Дней.ру» говорила, что считает его верным и сильным мужчиной.

В апреле 2025 года Галустян сообщил в соцсетях о разводе с женой, но без уточнения причины. Артист настаивал, что это было общее решение и они с женой сохранили хорошие отношения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тогда же появились слухи, что у него роман с визажистом Миленой Шевченко, которая якобы ждала от него ребенка. Галустян никак их не прокомментировал.

Любовь к дочерям и хейт в Сети После развода Галустян признался Пятому каналу, что по-прежнему любит и финансово поддерживает детей. Девочки учатся в престижной гимназии, где преподают на двух языках, а годовая стоимость обучения превышает миллион рублей.

Каждую неделю скидываю деньги на карточку, чтобы тратили. На карманные расходы. То есть чтобы как-то там поесть, как-то себя обеспечить, купить себе косметику, еще чего-то. У них когда каникулы, они в Дубай летят отдыхать. Михаил Галустян

Галустян рассказал, что старшая дочь занимается актерским мастерством, рукоделием и даже продает изготовленные ею фигурки из эпоксидной смолы, отдавая деньги на благотворительность. Младшая увлекается танцами, занимается гимнастикой и дизайном детской и женской одежды. По словам шоумена, он не мешает им самовыражаться и даже экспериментировать с внешностью.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

Ранее в соцсетях хейтили старшую дочь комика из-за яркого сходства с отцом. Пользователи отреагировали на фотографии, где Галустян позировал с женой и дочерьми. Они шутили и даже соболезновали, что «такое лицо на всю жизнь».

Резкое похудение Прошлым летом актер вернулся из Колумбии и неожиданно для всех «сдулся». Галустян начал публиковать кадры из спортзала, демонстрируя кубики пресса и рельефные мышцы. Кардинально сменил имидж.

Получал удовольствие от того, что я такой упитанный. Потом стало тяжеловато. Мне надоело каждый раз прикрывать пузо. Пошел к врачу, мне поставили первую степень ожирения. Начали проверять на диабет. Прописали лекарства, которые я начал принимать. Михаил Галустян

Шоумен начал правильно питаться и заниматься йогой. Когда слегка похудел, записался в тренажерный зал. Правда, многие пользователи Сети заподозрили, что лишние кило он сбросил благодаря уколам «Оземпика».

Чем сейчас занимается Галустян В этом году вышли проекты с его участием — «Артек. Сквозь столетия» и «Галустян+. Второй сезон». В производстве находятся картины «Королек моей любви» и «Уволить Жору». В каждом у него главная роль.

Фото: Telegram/Михаил Галустян

В финансовом плане у Галустяна тоже все отлично. Его кинокомпания за прошлый год заработала 286,9 миллиона рублей, из которых чистая прибыль составила 20,7 миллиона, писали «Страсти». Шоумен активно занимается спортом, играет в страйкбол, катается на горных лыжах и посещает скалодром. Начал осваивать гитару.