Галустян — отец? Беременная визажистка юмориста показала живот после новости о его разводе
Актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян на днях объявил о разводе с женой Викторией. Сразу после этой новости визажистка юмориста призналась, что беременна мальчиком, и обнародовала фото с голым животом. Что это: пиар или новая любовь — в материале 360.ru.
Что известно о разводе Галустяна
На просторах российского шоу-бизнеса набирает обороты история, достойная бразильского сериала. В ролях —популярный артист, его бывшая жена и беременная визажистка. Экс-капитан сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» объявил о разводе и объяснил, что решение расстаться было обоюдным.
По его словам, супруги сохранили хорошие отношения, лично для Михаила развод стал шагом к «чему-то новому». К чему именно — артист не уточнил.
Супруги жили в браке почти 18 лет. У них двое дочерей — Эстелла и Элина. После развода вдруг поползли слухи о том, что находившийся в разъездах Галустян изменял жене.
«Я думаю, что супруга бывшая просто устала на все это смотреть», — предположил продюсер Сергей Дворцов, чьи слова привело RuNews24.
Сама Виктория новость о разводе не комментировала, лишь заявила, что ей надо подумать.
Хитрый пиар или новая любовь?
Подписчики заподозрили неладное, особенно когда визажистка Галустяна обнародовала фото с округлившимся животом. Судя по его объемам, срок беременности немаленький.
Поклонники юмориста задались вопросом: почему девушка скрывала, что находится в положении? Отсутствие каких-либо официальных заявлений лишь подогрело интерес публики, оставив место для разгула воображения.
Что известно о «разлучнице»?
Визажистка Галустяна Милена сопровождала его во всех проектах в последние два года. На ее личной странице в соцсети были снимки, на которых часто мелькал артист. Девушка ждет второго ребенка.
Факт публикации двух новостей сразу друг за другом лишь увеличил ажиотаж вокруг развода Галустяна. Некоторые заподозрили, что он объявил о разводе, чтобы его не обвинили в неверности. Публика ждет либо опровержения, либо подтверждения своих догадок.
«Что происходит?»
Вскоре визажистка прервала молчание.
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — написала она в соцсетях.
И добавила: «В наше время, если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя». Милена подчеркнула, что непричастна к разводу юмориста, сообщил «СтарХит».