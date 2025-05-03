Актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян на днях объявил о разводе с женой Викторией. Сразу после этой новости визажистка юмориста призналась, что беременна мальчиком, и обнародовала фото с голым животом. Что это: пиар или новая любовь — в материале 360.ru.

Что известно о разводе Галустяна

На просторах российского шоу-бизнеса набирает обороты история, достойная бразильского сериала. В ролях —популярный артист, его бывшая жена и беременная визажистка. Экс-капитан сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» объявил о разводе и объяснил, что решение расстаться было обоюдным.

По его словам, супруги сохранили хорошие отношения, лично для Михаила развод стал шагом к «чему-то новому». К чему именно — артист не уточнил.

Супруги жили в браке почти 18 лет. У них двое дочерей — Эстелла и Элина. После развода вдруг поползли слухи о том, что находившийся в разъездах Галустян изменял жене.

«Я думаю, что супруга бывшая просто устала на все это смотреть», — предположил продюсер Сергей Дворцов, чьи слова привело RuNews24.

Сама Виктория новость о разводе не комментировала, лишь заявила, что ей надо подумать.