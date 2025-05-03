Галустян — отец? Беременная визажистка юмориста показала живот после новости о его разводе

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян на днях объявил о разводе с женой Викторией. Сразу после этой новости визажистка юмориста призналась, что беременна мальчиком, и обнародовала фото с голым животом. Что это: пиар или новая любовь — в материале 360.ru.

Что известно о разводе Галустяна

На просторах российского шоу-бизнеса набирает обороты история, достойная бразильского сериала. В ролях —популярный артист, его бывшая жена и беременная визажистка. Экс-капитан сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» объявил о разводе и объяснил, что решение расстаться было обоюдным.

По его словам, супруги сохранили хорошие отношения, лично для Михаила развод стал шагом к «чему-то новому».  К чему именно — артист не уточнил.

Супруги жили в браке почти 18 лет. У них двое дочерей — Эстелла и Элина. После развода вдруг поползли слухи о том, что находившийся в разъездах Галустян изменял жене.

«Я думаю, что супруга бывшая просто устала на все это смотреть», — предположил продюсер Сергей Дворцов, чьи слова привело RuNews24.

Сама Виктория новость о разводе не комментировала, лишь заявила, что ей надо подумать.

Фото: РИА «Новости»

Хитрый пиар или новая любовь?

Подписчики заподозрили неладное, особенно когда визажистка Галустяна обнародовала фото с округлившимся животом. Судя по его объемам, срок беременности немаленький.

Поклонники юмориста задались вопросом: почему девушка скрывала, что находится в положении? Отсутствие каких-либо официальных заявлений лишь подогрело интерес публики, оставив место для разгула воображения.

Что известно о «разлучнице»?

Визажистка Галустяна Милена сопровождала его во всех проектах в последние два года. На ее личной странице в соцсети были снимки, на которых часто мелькал артист. Девушка ждет второго ребенка.

Фото: РИА «Новости»

Факт публикации двух новостей сразу друг за другом лишь увеличил ажиотаж вокруг развода Галустяна. Некоторые заподозрили, что он объявил о разводе, чтобы его не обвинили в неверности. Публика ждет либо опровержения, либо подтверждения своих догадок.

«Что происходит?»

Вскоре визажистка прервала молчание.

«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — написала она в соцсетях.

И добавила: «В наше время, если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя». Милена подчеркнула, что непричастна к разводу юмориста, сообщил «СтарХит».

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