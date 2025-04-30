Галустян развелся после 18 лет брака

Актер, юморист Михаил Галустян развелся с Викторией Штефанец после 18 лет брака. Об этом артист объявил в социальной сети Instagram*.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению», — написал Галустян.

По его словам, решение пойти «разными дорогами» было совместным. Пара рассталась без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было. Развод — это не конец, а жизненный этап, подчеркнул юморист. Перемены связаны с «шансом на что-то новое».

В конце марта стало известно о разводе сына Романа Абрамовича Аркадия. Инициатором расставания стала его супруга Мария. Она подала на развод в конце декабря. У пары есть ребенок, с кем он будет теперь жить — не сообщалось.

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