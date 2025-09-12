Пугачева восхитилась Дудаевым, хотевшим стереть Россию: «Верит, что неприкасаемая?»

В новом большом интервью, первом после бегства из России, певица Алла Пугачева назвала бывшего главу Чечни Джохара Дудаева приличным и порядочным человеком, а также выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть. Надо ли говорить о том, какую реакцию вызвали слова артистки?

Публичное оправдание терроризма «Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. А жена какая! Она звонила мне, думала, я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Алла Федоровна, прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой*. Одной из первых на высказывание Пугачевой отреагировала актриса Яна Поплавская. В своем Telegram-канале. артистка восприняла его как оправдание терроризма. Звезда напомнила, что именно из-за Дудаева погибли тысячи человек. Он грозил перевернуть Россию и стереть ее в порошок. Политик поощрял убийства, грабежи и изнасилования. По его указанию организовали множество бесчеловечных терактов. Например, террористы Дудаева захватили больницу Буденновска в 1995 году, после чего погибли младенцы и беременные женщины. «Нельзя промолчать: налицо публичное оправдание терроризма, уголовная статья. Пугачева называет порядочным человеком террориста, убийцу русских женщин и детей. И жалеет, что его ликвидировали», — поразилась Поплавская.

Фото: РИА «Новости»

Зачем тратить нервы на Пугачеву На высказывания Пугачевой также отреагировал и военный корреспондент Александр Коц. В отличие от Поплавской, он воздержался от резких высказываний и призвал не обращать внимание на болтовню певицы, мнение которой ничего не значит. Исполнительница не является серьезным аналитиком или нравственным маяком, судьбы людей от нее не зависят. На фоне скандала с Пугачевой журналист привел высказывание «одного из лучших интервьюеров страны», который общался со многими знаменитостями. «Суперпопулярный артист или талантливая певица — это не всегда умный человек. Чаще наоборот. Бывает, садишься говорить с титулованным актером, игравшим исторических личностей, а он дуб дубом», — процитировал его Коц. По словам военкора, Пугачева — старый, больной человек с термальной стадией чувства собственного достоинства. Только в прошлом она была популярной исполнительницей песен, сделав из российской эстрады «один большой гей-парад**». «Ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать», — написал журналист.

Фото: РИА «Новости»

Общественники негодуют, срочно пора реагировать О ситуации не стал молчать и журналист Сергей Мардан. Он призвал власти к незамедлительной реакции. «Что произошло в голове мадам Пугачевой, что она решила сделать это заявление? Действительно верит в то, что она неприкасаемая? Верит в то, что покровители ее настолько влиятельны?» — спросил он. Журналист напомнил, что за последние три года общественники неоднократно предлагали внести певицу в список иноагентов. Теперь ситуация приняла другие обороты. Слова артистки тянут на серьезную уголовную статью об оправдании терроризма. За такое преступление грозит немалый срок. Мардан выразил надежду, что в ближайшее время ответственные органы отреагируют на недопустимые слова певицы. * Внесена Минюстом России в список иноагентов ** ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское объединение.