Захарова назвала интервью Пугачевой базаром лицемерия

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Аллу Пугачеву в неискренности и сравнила ее последнее интервью с романом Уильяма Мейкписа Теккерея. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется „Ярмарка тщеславия“, а это „базар лицемерия“», — сказала дипломат журналистам.

Пугачева дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Причиной эмиграции в Израиль певица назвала травлю детей из-за иноагентского статуса мужа — юмориста Максима Галкина*. Обстановку в стране сравнила с борьбой пираний. Она также высказалась о значении слова «родина» и обвинила Россию в предательстве.

Слова примадонны вызвали негодование. Политик и общественный деятель Сергей Зайцев уличил ее в пренебрежительном отношении к землякам.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.