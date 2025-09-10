Пугачева призналась, что родина для нее «кончилась»

Певица Алла Пугачева отказалась считать отъезд из России предательством. Певица заявила в интервью на YouTube-канале Екатерины Гордеевой*, что родина предала ее.

Патриотизм певица назвала любовью к родным и месту, где родился, но отказалась называть свой отъезд предательством. Пугачева заявила, будто Россия ее предала.

«Понимаешь, для меня родина уже кончилась по восприятию: „Моя родина!“. Уже нет тех мест, уже нет тех людей, с которыми я на родине общалась», — сказала она.

Пугачева объяснила, что Россия перестала быть страной голубей, воробьев, лебедей и журавлей. По ее мнению, настало время пираний, которые должны пожирать друг друга.

В Израиль семья певицы уехала с 30 тысячами долларов. Пугачева объяснила это тем, что после признания Максима Галкина* иноагентом их детей начали травить в школе.

*Физическое лицо выполняющее функции иноагента в России.