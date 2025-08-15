Пугачева больше не смеется: отказ от паспорта России — личный выбор или предательство?
Певица Алла Пугачева посетила выступление младшей дочери Лизы на Кипре. Поклонники засняли артистку в зале. На кадрах она выглядела уставшей, в зал ее заводили под руки. Неужели здоровье пошатнулось на фоне слухов о возможном уголовном преследовании на родине? А может быть все дело в решении отказаться от паспорта России — слухи об этом появились на днях. И пока никто их не опроверг.
Измученная походка, опущенная голова
Одна из поклонниц Пугачевой из Лимассола выложила в соцсетях видео с концерта балетной студии «Тодос», где занимается младшая дочь звезды. На кадрах 12-летняя Лиза в серебристой куртке и светлых брюках исполняет номер вместе с другими юными артистами.
«Алла Пугачева пришла на концерт поддержать дочку Лизу. Могу сказать, что танцевать в „Тодосе“ непросто, там очень большие нагрузки. Но Лиза — молодец, талантливая девочка», — заявила поклонница в ролике.
На кадрах видно появление Аллы Борисовны в зале. Помощница буквально вела ее под руку. Певица шла низко опустив голову, публика ее почти не заметила. Лицо звезды казалось отстраненным, словно она была чем-то сильно опечалена.
Пугачева может попасть под статью
До этого появилась информация, что Следком может возбудить уголовное дело против певицы. Поводом стали ее резкие высказывания в 2022 году о спецоперации.
В случае возбуждения дела Пугачевой грозит суд по статье о дискредитации армии. Тогда певицу объявят в розыск, а ее российскую собственность заблокируют с возможной последующей конфискацией.
Разбирательство против артистки станет показательным для других звезд. Знаменитости должны понять, что нельзя оскорблять Россию безнаказанно.
«Такие всегда плохо кончают»
Пользователи соцсетей считают, что новости о возможном уголовном преследовании стали для Пугачевой тяжелым ударом. Певица, покидая Россию, явно не предполагала, что окажется изгоем на Родине. Многие уверены — она надеялась возглавить протестное движение, хотела поддержки фанатов, но россияне только обозлились на нее.
«Больше не веселится, добро пожаловать в реальный мир, где нет проплаченных заказных хвалебных статей и лизоблюдства. Теперь она видит, как к ней на самом деле относятся люди», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи предположили, что звезда страдает от серьезных проблем со здоровьем. Они отметили ее измученную походку, напомнили о проблемах с сердцем и давлением.
«Не верю ни единому ее слову. Она всю жизнь притворялась и врала. Она поклоняется не народу, чести и правде, а золотому тельцу. Такие люди всегда плохо кончают», — разочаровался один из участников обсуждения.
Но были и те, кого состояние артистки и вовсе не удивило. По их словам, после открытой ненависти к России звезду не будут «на руках носить». Пугачева поплатилась за свои слова о Родине.
Накануне в Сети появилась неподтвержденная информация о том, что Пугачева подала документы в посольство России в Израиле, чтобы отказаться от гражданства России. Подтверждения этих данных пока нет.
На слухи отреагировал в своем Telegram глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, если вбросы подтвердятся, это будет закономерный итог.
«Те, кто годами жил за счет страны, а затем предал ее, не заслуживают права называться россиянами Подобные решения лишь подтверждают необходимость защиты традиционных ценностей и борьбы с русофобией в культурной среде», — указал он.
В заключение Бородин предложил подписчикам поделиться мнением, как оценивать такой шаг Пугачевой.
А как на ваш взгляд — предательство это или личный выбор?