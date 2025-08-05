Открыли «второй фронт»? Раскрылось влияние Пугачевой на телеканалы России

Певица Алла Пугачева поддерживает связь с влиятельными друзьями в России. С таким заявлением выступил в News.ru артист Прохор Шаляпин.

Он уточнил, что некоторые из знакомых примадонны занимают руководящие посты на федеральных телеканалах и, по его словам, действуют «на два фронта».

Шаляпин также отметил, что ранее Пугачева благодаря поддержке «кланов» и узкого круга лиц могла препятствовать карьере других артистов, включая его самого. Теперь, как заявил певец, этот вопрос для него не имеет значения.

Алла Пугачева после февраля 2022 года покинула Россию. Она перебралась в Израиль. Артистка не поддержала решение российских властей о начале СВО.

Общественники требовали признать ее иностранным агентом. Певица Вика Цыганова предполагала, что сделать это мешают влиятельные друзья Пугачевой. Летом 2025 года стало известно, что примадонна может вернуться в Россию.