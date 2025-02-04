«Постоянно мерзла». Вдова Левкина раскрыла странные детали последнего дня артиста

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Марина Левкина, вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, рассказала, что перед смертью певца не переживала за мужа и была уверена, что он скоро вернется домой. Об этом она рассказала на съемках телешоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Как умирал Владимир Левкин

Левкина госпитализировали 15 ноября 2024 года с признаками простуды по настоянию его супруги, которую обеспокоили жалобы артиста на слабость и головную боль. По результатам обследования у Левкина выявили пневмонию и начали лечение.

По словам вдовы, во время их последнего разговора артист рассказал, что чувствует сильную слабость.

«Тут капельница… <…> Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — привела его слова вдова.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния Левкина перевели в реанимацию. А через сутки его не стало.

Причины смерти

После смерти Левкина его концертный директор Александр рассказал 360.ru, что артист мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания, с которым он боролся с 2003 года.

«Подозреваем, что это прошедшие болячки, связанные с раковой опухолью. Ну, все равно заключение сделает только уже медэкспертиза. Нам трудно пока это комментировать», — сказал он.

Однако вдова артиста не согласна с этим и считает, что Левкин хоть и столкнулся с онкологией, но умер вовсе не от нее. По ее словам, он был бодр и полон сил, и не предчувствовал ничего плохого.

Предчувствия были у меня, да и то в последний день, когда я очень сильно за него испугалась. Тогда ходила по квартире и постоянно мерзла. Не могу объяснить, почему так.

Марина Левкина

актриса, кастинг-директор

Коллеги — о здоровье Левкина

То, что до пневмонии Левкин выглядел хорошо и был полон сил, подтверждали и бывшие коллеги певца по группе «На-На».

«У меня была мысль, что Вовка справится с этим, и болезнь уже не вернется. Потому что как дочка родилась, у него все стало лучше. Он начал работать», — поделился Вячеслав Жеребкин.

Он добавил, что в силу разных графиков гастролей виделись они не так часто. Но Левкин не жаловался на здоровье и выглядел достаточно хорошо.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

«Встречи были позитивные, поэтому говорить о проблемах со здоровьем просто не было повода», — поддержал коллегу по группе Михаил Игонин.

Церемония прощания с Владимиром Левкиным прошла 19 ноября 2024 года в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 57 лет.

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