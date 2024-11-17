Умер экс-солист группы «На-На» Левкин

Из жизни ушел бывший солит группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет, сообщил Telegram-канал Mash.
О смерти музыканта заявила его супруга. Причину ухода Левкина из жизни Telegram-канал не озвучил.
Группу «На-на» в 1989 году основал музыкант Бари Алибасов. Левкин входил в первый состав музыкального коллектива вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.
Ранее в хосписе умерла советская и российская актриса Светлана Светличная, сыгравшая роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Ее похоронят на Ваганьковском кладбище, церемония прощания состоится 20 ноября в Доме кино. Актриса скончалась на 85-м году жизни.
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