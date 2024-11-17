Стала известна возможная причина смерти экс-солиста «На-На» Левкина

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания. Об этом 360.ru рассказал его концертный директор Александр.

«Подозреваем, что это прошедшие болячки, связанные с раковой опухолью. Ну, все равно заключение сделает только уже медэкспертиза. Нам трудно пока это комментировать», — сказал он.

Александр подтвердил, что в планах Левкин было много выступлений. Ближайший концерт должны были дать в Подмосковье в следующую пятницу — 23 ноября.

«Это мой ближайший друг. Я его концертный директор на протяжении уже более 15 лет», — отметил он.

В последнее время выступления Левкина стали особенно популярными. Концертный директор связал это со сменой репертуара музыканта. Он стал исполнять композиции, посвященные семейным ценностям. Пел про мать, отца, жену, своих дочерей.

«То есть здесь совершенно другой формат песенный был», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Что будет с проданными билетами — пока не решали. Конечно, пообещал Александр, зрителям вернут деньги.

«В любом случае сделаем вечер памяти Владимира Левкина», — добавил он.

О месте и дате прощания с музыкантом сообщат позже.

Ранее продюсер и композитор Бари Алибасов отметил, что Левкин был прекрасным артистом. Он внес большой вклад в группу «На-На», но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру