Церемония прощания с солистом «На-На» Левкиным началась в Москве

В большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, коллеги, друзья и поклонники.

Церемония продлится до 13:00, затем Левкина похоронят на Троекуровском кладбище.

«Бесконечно жаль потерять светлого и доброго человека», — сказал ведущий солист театра «Московская оперетта» Леонид Бахталин.

Левкин скончался 17 ноября, певцу было 57 лет. Основатель группы Бари Алибасов назвал его ярким и прекрасным артистом, однако так и не смог простить за уход из «На-На» и решение начать сольную карьеру.

Другой бывший солист «На-На» Валерий Юрин отмечал, что недавно отработал концерт с Левкиным. По его словам, у музыканта было много творческих планов.

Концертный директор артиста Александр предположил, что Левкин мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания. Ближайший концерт был запланирован в Московской области на 23 ноября.