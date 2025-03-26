Сегодня 00:55 Последние аплодисменты великой актрисе. Как прошли похороны Ларисы Голубкиной 0 0 0 Знаменитости

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В московском храме Святителя Николая на Трех Горах 25 марта прошла церемония прощания с народной артисткой России Ларисой Голубкиной. По желанию семьи на службу пропустили только родных и близких. О том, как прошли похороны актрисы, — в материале 360.ru.

Панихида на Трех Горах

На отпевание Ларисы Голубкиной в Пресненский район Москвы приехали известные театральные деятели. Народная артистка России Вера Алентова в комментарии 360.ru назвала ушедшую из жизни подругу Ларочкой и подчеркнула, что вместе они провели на сцене 10 лет, играя в спектакле «Девичник club».

«У меня остались самые замечательные воспоминания об этом человеке. Уходит наше поколение. Это жаль. Но, к сожалению, это естественный процесс», — подчеркнула она.

Фото: 360.ru

Среди прибывших на панихиду оказались телеведущий Андрей Малахов, принесший букет алых роз, актеры Леонид Ярмольник, Сергей Колесников, Валентин Гнеуш и Людмила Максакова, а также многие другие. Актриса Екатерина Стриженова рассказала, что познакомилась с Голубкиной во время совместной работы над спектаклем «Чествование» в Театре Антона Чехова и с тех пор поддерживала связь много лет.

«Дальше по жизни мы так и встречались — со шлейфом этих прекрасных дней, спектаклей», поделилась Стриженова.

Она добавила, что в последний раз видела Голубкину перед спектаклем в Театре российской армии, когда зашла к ней в гримерку.

«Ей делали прическу, и она очень много спрашивала у меня про мужа, про дочерей», — рассказала актриса.

Режиссер Александр Стриженов поддержал супругу. Он подчеркнул, что Голубкина была частью большой театральной семьи, куда он вместе с женой попал очень молодыми людьми и где их приняли.

«Это была настоящая семья, сообщество больших артистов и друзей», — заключил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

После церемонии отпевания группа мужчин вынесла из храма белоснежный гроб с телом актрисы. Колонну с портретом матери возглавила Мария Голубкина. Она спускалась, останавливаясь на каждой ступени. Собравшиеся на улице проводили Ларису Голубкину в последний путь аплодисментами.

Могилу Голубкиной засыпали цветами

Черный катафалк доставил гроб с телом Ларисы Голубкиной на Троекуровское кладбище Москвы. После захоронения над могилой установили деревянный крест, около которого поставили портретную фотографию актрисы, стоявшую на входе в храм.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Могильный холм участники траурной церемонии засыпали букетами цветов. Рядом поставили венки от департамента культуры Министерства обороны, киностудии «Мосфильм» и Следственного комитета. Среди венков оказались и именные, которые доставили близкие и родственники ушедшей из жизни артистки. Ларису Голубкину похоронили рядом с местами погребения ее коллег по цеху Ирины Мирошниченко, Евгении Добровольской и Раисы Максимовой.

Почему Ларису Голубкину не похоронили рядом с Андреем Мироновым

Пережившая мужа на 37 лет Голубкина не смогла уйти на вечный покой рядом с ним. На Ваганьковском кладбище, где находится могила Андрея Миронова, давно никого не хоронят из-за нехватки места. Однако там проводят подзахоронения в уже существующие могилы.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Но на участке, где находится артист, рядом лежит его покойная мать Мария Владимировна. Потеряв сына, она просила, чтобы ей нашли место рядом. В 1997 году, когда она ушла из жизни, родные исполнили ее последнюю волю. Могилу украсили большим памятником, где на двух центральных плитах написали имена матери и сына, поэтому места для Голубкиной там не нашлось.

Голубкину похоронили в «женском» гробу

Для Ларисы Голубкиной выбрали «женскую» модель гроба. Об этом в комментарии Ura.ru заявила основатель похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева.

Она отметила, что это не самая дорогая модель, но при этом привлекает к себе внимание необычной формой и белоснежным цветом.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Модель похожа на „Канадца“ в американском стиле. Стоимость таких моделей — порядка 250 тысяч рублей», — заявила Костылева. Она добавила, что ничего уникального в этом гробе нет, но он выглядит очень стильно.

Как умерла Лариса Голубкина

Народная артистка Лариса Голубкина ушла из жизни в субботу, 22 марта, в московском хосписе, куда ее приняли по просьбе дочери Марии. В последние годы актриса сильно страдала от рака и болезни Паркинсона, поэтому ей требовался особый уход. Мария Миронова в Telegram-канале рассказала, что единокровная сестра узнала о смерти матери во время общей репетиции спектакля «Синяя птица». Постановка стала первой совместной работой девушек.

«Во время чтения главы под названием „Прощание“, которая идет под арию Баха, Маше позвонили и она ушла со сцены. Я читала ее текст, не понимая, где она… Она вернулась и сказала: „Мама умерла…“» — написала Миронова.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Она добавила, что трагическую новость узнала на сцене Театра российской армии, где Голубкина прослужила 60 лет. «Ее дочь, моя сестра и я встретились тут, впервые в жизни выходя на сцену вместе… Бах, мы стоим вместе и говорим о Душе Света, о том, что у жизни нет ни начала ни конца, и о том, что надо вспоминать ушедших. И тогда они живы», — подытожила актриса.