«Окончательно сломил последний год». Подруга Голубкиной рассказала о ее последних месяцах
Жена Андрея Миронова актриса Лариса Голубкина умерла в столичном хосписе. Последние годы она жила в пансионате «Сосны», рядом c ней были только сиделки, рассказала подруга артистки, продюсер Наталья Иванова.
Последние годы жизни
Голубкина и Иванова дружили больше 20 лет и общались «до последнего». Актриса перманентно болела — каждый год она ездила в Германию на лечение рака крови. Последние годы Голубкина провела в пансионате на Николиной горе — неподалеку находилась дача Ивановой.
«Мне было удобно заезжать ее проведывать. И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года — в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И тем не менее она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», — вспомнила продюсер в беседе с mk.ru.
Иванова уехала, пообещав еще как-нибудь навестить подругу. Но после этого визита уже не смогла дозвониться до актрисы и сиделок — никто не брал трубку. Через других людей Наталья узнала, что дочь Ларисы Маша изолировала мать от всех, в том числе от друзей.
«И сколько бы я и другие близкие Ларисы Ивановны люди ни пытались дозвониться, телефон не отвечал никогда. Был такой приказ — никому не отвечать», — рассказала Наталья.
Во второй половине января Голубкину перевели в хоспис, там она умерла.
«Окончательно ее сломил последний год, как она слегла», — добавила продюсер.
Отношения с дочерью
По слухам, у Ларисы с дочерью были непростые отношения, прежде всего в силу непростого характера последней. Иванова делала фильм к 80-летию Голубкиной, но тогда та ничего конкретного не сказала о дочери.
«Но произносит, что у нее есть любимые люди — дочь Маша, Настя и Иван — это внуки: „Я их очень люблю, обожаю, все им прощаю“. Я думаю, что так оно и есть — она обожала внуков, всегда ждала звонков от них. Они уже взрослые», — рассказала подруга покойной.
Сама Лариса была очень компанейским и бесконфликтным человеком.
«Бывало, и споет, и расскажет, и посмеется. И в компании всегда казалась такой молодой. А Машу вы, наверное, знаете», — заключила Иванова.
Голубкина ушла из жизни накануне, о ее смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов. Актрисе было 85 лет.