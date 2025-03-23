«Окончательно сломил последний год». Подруга Голубкиной рассказала о ее последних месяцах

Жена Андрея Миронова актриса Лариса Голубкина умерла в столичном хосписе. Последние годы она жила в пансионате «Сосны», рядом c ней были только сиделки, рассказала подруга артистки, продюсер Наталья Иванова.

Последние годы жизни

Голубкина и Иванова дружили больше 20 лет и общались «до последнего». Актриса перманентно болела — каждый год она ездила в Германию на лечение рака крови. Последние годы Голубкина провела в пансионате на Николиной горе — неподалеку находилась дача Ивановой.

«Мне было удобно заезжать ее проведывать. И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года — в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И тем не менее она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», — вспомнила продюсер в беседе с mk.ru.

Иванова уехала, пообещав еще как-нибудь навестить подругу. Но после этого визита уже не смогла дозвониться до актрисы и сиделок — никто не брал трубку. Через других людей Наталья узнала, что дочь Ларисы Маша изолировала мать от всех, в том числе от друзей.

«И сколько бы я и другие близкие Ларисы Ивановны люди ни пытались дозвониться, телефон не отвечал никогда. Был такой приказ — никому не отвечать», — рассказала Наталья.