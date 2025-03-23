Мария Голубкина и Мария Миронова с детства знали о существовании друг друга. Они учились в одной школе, но не общались — родители не позаботились о том, чтобы познакомить девочек. Как так получилось — в материале 360.ru.

Одно имя на двоих

У Голубкиной и Мироновой одинаковые имена, отчество и один отец — блистательный актер Андрей Миронов. Сестры-ровесницы учились в параллельных классах, выбрали одинаковую профессию, но вплоть до 26 лет не интересовались друг другом, словно не зная, что они родственницы.

«Мы с Машей в старших классах оказались в одной школе. Учились в параллельных классах, ходили мимо друг друга и лишь кивали головами: „Здрасьте“. Не представляли, как себя вести. Наши родители не позаботились о том, чтобы нас познакомить», — рассказала однажды Голубкина.

Каждая из девочек слышала от своей матери, что другая — пример для подражания. Такие сравнения стали триггером для дочерей. У Маши Мироновой не было сомнений в том, что она родная кровинушка красавца-отца, а вот Голубкина находилась в постоянных сомнениях.

«Мне было лет 10, и были поклонницы папы, которые на лестничной клетке в нашем подъезде дежурили, знаете, дуры такие. Они как-то пришли и начали мне рассказывать, что мой отец — не мой отец», — призналась Голубкина.

Тогда она напрямую спросила у Миронова, так ли это. Тот пинком спустил сплетниц с лестницы.