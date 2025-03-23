Две Маши. Голубкина и Миронова — родные сестры?
Мария Голубкина и Мария Миронова с детства знали о существовании друг друга. Они учились в одной школе, но не общались — родители не позаботились о том, чтобы познакомить девочек. Как так получилось — в материале 360.ru.
Одно имя на двоих
У Голубкиной и Мироновой одинаковые имена, отчество и один отец — блистательный актер Андрей Миронов. Сестры-ровесницы учились в параллельных классах, выбрали одинаковую профессию, но вплоть до 26 лет не интересовались друг другом, словно не зная, что они родственницы.
«Мы с Машей в старших классах оказались в одной школе. Учились в параллельных классах, ходили мимо друг друга и лишь кивали головами: „Здрасьте“. Не представляли, как себя вести. Наши родители не позаботились о том, чтобы нас познакомить», — рассказала однажды Голубкина.
Каждая из девочек слышала от своей матери, что другая — пример для подражания. Такие сравнения стали триггером для дочерей. У Маши Мироновой не было сомнений в том, что она родная кровинушка красавца-отца, а вот Голубкина находилась в постоянных сомнениях.
«Мне было лет 10, и были поклонницы папы, которые на лестничной клетке в нашем подъезде дежурили, знаете, дуры такие. Они как-то пришли и начали мне рассказывать, что мой отец — не мой отец», — призналась Голубкина.
Тогда она напрямую спросила у Миронова, так ли это. Тот пинком спустил сплетниц с лестницы.
Как стали общаться Миронова и Голубкина
Полноценно две Маши познакомились лишь в 26 лет. Это произошло на съемках фильма Павла Лунгина «Свадьба».
«Павел Лунгин советовался со мной, подбирая мне партнеров для фильма „Свадьба“. Кастинг-директор предложила несколько кандидатур на роль подруги главной героини и среди прочих — Машу Голубкину. Тогда я попросила Павла Семеновича: „Давайте возьмем Машу!“», — процитировало Миронову «7 Дней».
После этого девушки сдружились. Сейчас актрисы нередко работают вместе. Их дети тоже нашли общий язык.
Голубкина узнала о смерти матери на сцене театра
Актриса Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта. Ее единственная дочь в этот день должна была выступать в Центральном академическом театре Российской Армии. Здесь вместе сестрой у них должна была состояться долгожданная премьера спектакля-концерта «Синяя птица».
Голубкина пока никак не комментировала смерть матери. Но Мария Миронова рассказала, что ее сестра узнала о случившемся прямо на генеральной репетиции постановки. «Синяя птица» задумывалась как пьеса, посвященная родителям артисток.
«История детей, отправляющихся на поиски загадочной синей птицы, за столетие стала символом стремления человека к счастью, которое, как часто оказывается, находится совсем рядом», — гласил анонс постановки.
Репетицию пришлось прервать. Голубкина ушла со сцены, а потом ненадолго вернулась со словами «мама умерла».