Подпевал весь бар. Как Долину развели на «Погоду в доме» на первом шоу этого года

Певица Лариса Долина провела свой первый концерт в 2026 году. Мероприятие прошло во вторник, 27 января, в музыкальном баре Petter в Москве. Звезда собрала почти полный зал, несмотря на слухи о продолжающемся бойкоте. И один из зрителей даже уговорил ее спеть ставшую скандальной «Погоду в доме». Кому же это удалось?

От больших площадок до баров и залов Конец 2025-го и начало 2026-го стали для Долиной весьма непростым временем: она, как мы помним, лишилась своей квартиры, оскандалилась из-за выселения с приставами, и, по слухам, может снова попасть в судебный переплет. Может, именно поэтому звезда постаралась удариться в работу? В первой половине этого года ее концертный график увеличился в три раза — до 21 мероприятия. И не исключено, что из-за страха перед бойкотом акцент артистка сделала на камерных площадках, а не на больших концертных залах. Так, первое в этом году состоявшееся выступление в Petter было рассчитано на 91 зрителя. Стоимость билетов варьировалась от 9500 до 15 500 рублей. За десять минут до старта в кассе оставались один дорогой и три билета подешевле. Но было и мероприятие, от которого пришлось отказаться. Речь идет о концерте в Туле 4 января. Он должен был стать действительно самым первым шоу 2026 года, но в конце декабря на него удалось продать только половину билетов. В итоге его отменили, сославшись на «нездоровый ажиотаж» вокруг персоны певицы.

Юный поклонник и «Погода в доме» Перед концертом в Petter с артисткой попытались поговорить журналисты. Репортеры ждали ее у входа в бар. Хотели спросить о планах в связи с потерей квартиры, влиянии этой ситуации на нее саму и на отношение фанатов. Но звезда не стала ни с кем разговаривать. В итоге охранники разогнали всех представителей СМИ. На концерте певица исполнила свои главные хиты на двух языках — русском и английском. В программе были «Не надо слов», «Льдинка», «Три белых коня», «Ищу тебя», Feeling Good и другие. Не обошлось и без визитной карточки — «Погоды в доме», которая в последнее время стала особенно актуальной. Этой песне, в отличие от остальных, подпевал весь зал. Причем «Погоду в доме» она петь не планировала. Исполнить композицию попросил юный поклонник. Он вышел к сцене с цветами, и Долина спросила, сколько ему лет. Тот ответил, что 14, и признался, что любит творчество артистки, а самая любимая его песня — «Погода в доме».

Долиной объявили бойкот? Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отмечал ранее, что певица сейчас переживает спад популярности и, возможно, находится на закате карьеры. «Спрос на Долину упал, так как она могла стать токсичной артисткой. Очень многие не разделяют ее взгляды и действия. Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план», — говорил он в беседе с NEWS.ru. Эксперт обратил внимание, что певица старается не собирать залы с количеством мест под тысячу, а делает акцент на клубах и небольших заведениях. В сборных концертах звезду тоже не жалуют, а провожают угугуканьем. При этом сама артистка, если не может отвертеться от журналистов, старается показать положительные эмоции. На концерте она намекнула на новый этап жизни после истории с квартирой. «Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня», — пропела Долина, исполняя песню Feeling Good. Тут же она призналась, что действительно хорошо себя чувствует.

Отдых в Абу-Даби как новый повод для хейта Возможно, хорошее самочувствие певицы сейчас связано с недавним роскошным отпуском. По данным телеграм-канала Mash, исполнительница организовала себе, дочери и внучке шикарный отдых в Абу-Даби. Семья жила на острове Саддият, расположившись в апартаментах пятизвездочного отеля Rixos Premium Saadiyat Island. Там Долина проходила спа-процедуры, плескалась в бассейнах, занималась в фитнес-центрах, получала массаж и посещала тематические вечеринки под живую музыку. Причем сутки отдыха в таком месте стоят от 80 тысяч (стандартный номер) до 540 тысяч рублей. И это вызвало негодование в Сети. Многие пользователи напомнили, как артистка в спецвыпуске «Пусть говорят» заявила, что не может сразу отдать Полине Лурье 112 миллионов рублей. При этом средства на такой отпуск почему-то нашлись. Хоть Верховный суд в декабре оставил права на квартиру за Лурье, раскошелиться Долиной все равно придется. Покупательница решила взыскать с певицы судебные расходы. Это оплата госпошлин, адвокатов и отчета об оценке цены недвижимости. Точная сумма пока неизвестна, но, вероятно, она будет немаленькой: судебные разбирательства по поводу жилья в Хамовниках длились с июля 2024 года.