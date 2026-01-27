Долина намекнула на новую жизнь после скандала с квартирой

На концерте в Москве народная артистка России Лариса Долина намекнула на новый этап в своей жизни после истории с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня», — пропела певица, исполняя композицию Feeling Good.

Она добавила, что это правда и она чувствует себя хорошо.

Долина дала первый в 2026 году сольный концерт в московском баре. Полный зал зрителей встречал артистку аплодисментами.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года принял решение выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей.