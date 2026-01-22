Лурье захотела взыскать с Долиной расходы на судебные издержки

Покупательница квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат истца Светлана Свириденко.

«Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры», — сообщила Свириденко.

В понедельник судебные приставы передали адвокату ключи от спорной квартиры. После этого Полина Лурье поменяла замки на входной двери. Жилье представители прежней владелицы открыли добровольно, исполнительное производство о выселении накануне официально завершили.

Дело с квартирой в Хамовниках за 112 миллионов рублей тянулось с июля 2024 года: обманутая мошенниками певица выигрывала все суды по своему иску в попытках оставить покупательницу квартиры и без денег, и без жилья. Однако Верховный суд в декабре 2025 года принял решение в пользу Лурье.