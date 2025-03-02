«Купил новый пиджак». Лепс раскрыл детали предстоящей свадьбы с Авророй Кибой

Лепс заявил, что свадьба с Авророй Кибой состоится летом и не указал год

Певец Григорий Лепс признался, что он и его 18-летняя невеста Аврора Киба еще не решили, когда именно сыграют свадьбу. Об этом артист рассказал корреспонденту издания News.ru .

«Купил новый пиджак, пока не показываю никому», — пошутил Лепс.

Журналистка напомнила о словах Кибы, что решила сменить три платья, а потом спросила, сколько у него будет нарядов. Лепс рассмеялся и ответил, что один.

У певца было хорошее настроение. На вопрос, где они будут жить с Кибой, пошутил, что на улице, добавив, что и страна большая, и хороших людей в ней много.

Исполнитель не назвал дату свадьбы, пояснив, что они с невестой пока не решили. Лепс уточнил, что поженятся они летом, но вот в каком году — это «вопрос открытый».

Артист также признался, что снова готов стать отцом, причем «пару-тройку раз». Он уверен, что у него будут дети от Кибы.

Исполнитель посетил церемонию награждения национальной музыкальной премией «Виктория-2025», которая прошла в столичном концертном зале «Live Арена».

Ранее избранница Лепса на свое 19-летие загадала желание стать матерью.