У Лепса на фоне алкоголизма началась гангрена

Лепс признался, что у него была гангрена из-за любви к алкоголю

Певец Григорий Лепс однажды оказался на грани жизни и смерти из-за панкреонекроза. Артист сообщил об этом в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» .

Обсуждая вопрос о здоровье, Лепс признался, что у него на фоне увлечения алкоголем начался некроз поджелудочной железы. Артист попал в больницу и почти год не выходил на сцену. По словам Григория, врачи буквально вытащили его с того света.

«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились», — сказал Лепс.

По словам исполнителя, после выздоровления он 10 лет не притрагивался к спиртному. Сейчас он может выпивать, но намного реже.

В беседе с Корчевниковым Григорий рассказал о своем разводе. Он расстался с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В крахе семейной жизни музыкант обвинил себя. Также Лепс не уверен в долгосрочности романа с 18-летней Авророй Кибой. Но он готов дождаться ее из Лондона.