Молодая Лепсу не по карману. Музыкант принял неожиданное решение о свадьбе с 19-летней Кибой

Российский певец Григорий Лепс, которому исполнилось уже 62 года, перенес свадьбу с молодой избранницей. Авроре Кибе всего 19 лет и, как сообщила газета kp.ru , на ее свадебные запросы у артиста просто нет денег.

Авторы публикации напомнили, что певец рассчитывал устроить масштабные торжества уже летом — правда, не уточнил, каким. По версии газеты, столичные друзья пары ожидали свадьбы уже в 2025 году.

Предложение юной избраннице Лепс сделал еще год назад. Он подарил Анастасии кольцо за 30 миллионов рублей, расписаться же в тот момент не удалось, возлюбленная артиста улетела в Великобританию.

Знакомые певца рассказали журналистам, что в России Киба постоянно живет в загородном доме Лепса и ведет себя как жена. Свадьбу же отложили из-за денег.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 млн рублей», — рассказали инсайдеры.

В конце апреля Аврора Киба намекнула журналистам, что статус «невесты Лепса» ей не нравится. Об этом сообщал Life.ru.