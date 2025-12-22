Пиар на дочери, аборте и выкидышах. Как Пугачева выстраивала личную империю на сцене

Первая поп-звезда Советского Союза перевернула советскую эстраду, а затем встала во главе шоу-бизнеса. Про Аллу Пугачеву говорили, что именно она заправляла отечественной сценой, успешно выигрывая карьерные войны. В этом ей хорошо помогало материнство.

Золотая клетка и пиар на дочери Пугачева уже была суперзвездой в 1971 году, когда у нее родилась дочь Кристина. Детство ребенка прошло фактически на камеру. Пугачева постоянно тащила ее за собой на сцену. В семь лет Кристина спела песню «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки», а в 1979 году выступила с песней «Джульетта» в новогоднем «Голубом огоньке». В 13 лет начала гастролировать в составе балета «Рецитал», а в 1983 году дебютировала в кино, получив главную роль в фильме «Чучело». Успех дочери был на руку Пугачевой, доказывающей публике, что она гениальна и как артистка, и как мать, успешно совмещающая сцену и семейное счастье.

Фото: РИА «Новости»

Сольная карьера Орбакайте началась в 1992 году. Ходили слухи, что Пугачева планировала передать дочери власть на звездном Олимпе. Сейчас многое изменилось, особенно после начала СВО, высказываний Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина*, и их фактического побега из страны. Заговорили о том, что теперь уже Орбакайте якобы готовит к роли продолжателя династии сына Никиту Преснякова. История с абортом от Болдина В конце 80-х годов Пугачева узнала, что беременна накануне длительных гастролей по Индии. Артистке предстояло уехать за границу на два месяца, концерты уже нельзя было отменить. Ребенок от мужа, режиссера Евгения Болдина, никак не вписывался в плотный график Пугачевой и мог разрушить ее карьеру. В то время обострилась борьба за влияние на советской сцене между ней и Эдитой Пьехой. Певица сделала аборт.

Я никогда себе это не прощу. Практически я убила человека. Я до сих пор переживаю, потому что я считаю, что это убийство. То есть на моей совести есть убийство. Алла Пугачева

Болдин позже заявлял, что Пугачева и семья были малосовместимы, так как у нее в приоритете было только творчество. При этом признал, что заставил ее избавиться от ребенка в угоду бизнесу.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Итог истории известен. Пьеха не смогла конкурировать со страдающей женщиной, потерявшей ребенка ради искусства. Свой вклад в создание бешеной популярности артистки внес ее второй супруг, Александр Стефанович, отработавший на ней технологии пиара. Как Пугачева пиарилась на выкидыше от Киркорова Последствия аборта дали о себе знать, когда Пугачева вышла замуж за коллегу Филиппа Киркорова. Певица долгое время не могла забеременеть. «Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца — и выкидыш», — рассказывала она в одном из интервью. Еще одну попытку забеременеть артистка предприняла в 1996 году, но выкидыш произошел уже на большом сроке. В то время 27-летний Киркоров говорил, что раз не получилось, то так и должно было случиться. При этом отмечал, что ребенка тогда хотела больше Пугачева, чем он. Врачи же диагностировали артистке бесплодие, она впала в депрессию.

Фото: РИА «Новости»

В 2005 году звездная пара развелась. Страдающий образ Пугачевой дополнился выкидышем. История получила продолжение в этом году, когда певица призналась, что ее брак с Киркоровым был фиктивным. Она якобы вышла за него по просьбе его матери. Артистка, конечно, опять привлекла к себе внимание публики, но продюсер Леонид Дзюник открыто обвинил ее во лжи, заявив, что она развлекалась в казино и жила на деньги Киркорова, пока он активно гастролировал. Быть в тренде, или двойняшки от суррогатной матери Пугачева все же смогла стать матерью еще раз, когда вышла замуж за Галкина*. Они завели детей, заплатив суррогатной матери. Сделка закончилась успешно — артисты стали родителями близнецов. Тогда 64-летняя артистка снова привлекла к себе повышенное внимание.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Пугачевой, искоренившей конкурентов на отечественной сцене, пришлось сражаться с другим противником – временем. Она становилась неактуальной, постепенно теряя популярность . Появление детей позволило ей снова оказаться в заголовках СМИ и всколыхнуть соцсети. Кроме того, у Пугачевой появилась возможность оправдывать почти любые свои поступки якобы интересами детей. *Внесен в список иностранных агентов.