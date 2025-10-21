«Нельзя так подло врать». Пугачеву уличили во лжи после слов о Киркорове

Продюсер Дзюник заявил о лжи Пугачевой после слов о браке с Киркоровым

Продюсер Леонид Дзюник обвинил певицу Аллу Пугачеву во лжи после ее слов о якобы фиктивном браке с Филиппом Киркоровым в скандальном интервью. Заявление прозвучало в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ .

Пугачева откровенно высказалась о своем четвертом браке, намекнув, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Этот союз, по словам артистки, привлек внимание общественности. Она также заявила, что бывший муж не мог ей ничего дать.

Дзюник, который в то время был директором Киркорова, рассказал, что творилось с семейным бюджетом звездной пары. Пока супруг активно гастролировал, певица жила на его деньги.

«Он пахарь, он работяга. Он двигался вперед, ему это нужно. <…> А Пугачевой нужен был кто-то, кто будет зарабатывать бабло, а она будет жить на эти деньги», — отметил Дзюник.

По словам экс-директора Киркорова, певица в отсутствие супруга предпочитала проводить время в казино. Дзюника возмутила ложь Пугачевой, которая утверждала, что бывший муж ничего ей не дал.

Продюсер напомнил, как певица нарушила свое же обещание быть с артистом навсегда, связав себя семейными узами с другим мужчиной. Также Дзюник обратился к ней со словами, что «нельзя так подло врать».

Сам Киркоров заявил, что не держит зла на свою бывшую жену. Исполнитель назвал Пугачеву близким человеком, напомнив, что они прожили в браке больше 10 лет.