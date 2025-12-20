Киркоров отреагировал на неожиданное признание Пугачевой

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал слова Аллы Пугачевой о фиктивности их брака. Об отношениях с экс-возлюбленной он высказался на шоу «Натальная карта» во «ВКонтакте».

«Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни. Я ей благодарен, и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы», — поделился артист.

Кроме того, король российской эстрады похвастался золотыми часами Rolex, которые ему подарила Примадонна в далеких 1990-х. На аксессуаре есть персональная гравировка «Филиппу от Аллы».

Пара заключила брак в 1994 году. Тогда Киркорову было 24, а Пугачевой — 44.

В одном из недавних интервью Примадонна откровенно высказалась, что вышла замуж за Филиппа по просьбе его матери. Бывший муж, по ее словам, не мог ей ничего дать. Однако продюсер Леонид Дзюник, который был директором Киркорова в то время, уличил певицу во лжи и рассказал, что творилось с их семейным бюджетом.