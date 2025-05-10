10 мая 2025 23:50 Любила до сумасшествия. Роман с Тарковским и суицид в жизни Натальи Бондарчук 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Советский режиссер Сергей Бондарчук ушел из жизни, подарив миру четырех талантливых детей. Дочь — Наталья Бондарчук — не видела отца в детстве и принципиально не собиралась становиться актрисой, но судьба привела ее в кино, причем почти сразу — в руки Андрея Тарковского. 360.ru вспомнил о непростой жизни дочери создателя «Судьбы человека».

Дочь Бондарчука Бондарчук-старший развелся со второй женой, народной артисткой СССР Инной Макаровой, когда дочери исполнилось восемь лет. На съемках фильма «Отелло» он закрутил роман со студенткой театрального училища Ириной Скобцевой. Узнав об измене, супруга сама предложила разойтись, но любила его и после расставания долго не выходила замуж. Третий брак режиссера оказался на удивление крепким, он провел со Скобцевой 35 лет — до самой смерти. С дочерью от Макаровой он не общался около пяти лет, а потом изредка виделся. Бондарчук рассказала, что это сильно обижало ее. Девочка думала, отец просто забыл о ней, хотя впоследствии выяснилось, что бывшая жена не пускала его на порог.

Для меня это была невероятная драма, и я себе подбирала отца. Следующего отца. Я очень хотела, чтобы мама была не одинока. За мамой ухаживал, например, режиссер Алексей Герман. Он был тогда очень молод. Но мне почему-то хотелось такого отца, которого я видела в картине с мамой Наталья Бондарчук

Наташа мечтала об Алексее Баталове в роли отчима, но им стал хирург Михаил Перельман. Правда, отца он заменить не мог — мать вышла замуж, когда ей исполнилось 20 лет.

Фото: РИА «Новости»

Дочь Бондарчука принципиально не хотела идти на актерский, но после школы сдалась и поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии к педагогам Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Несмотря на сплетни, обошлось без блата. Отец даже не знал о выбранной ею профессии. Поэтому, когда получил приглашение на дипломный спектакль «Красное и черное», сильно расчувствовался. «Мы вместе стояли и рыдали, потому что он осознал, что я стала актрисой без него», — сказала она. Похороны отца в 1994 году Бондарчук вспоминала как один из самых страшных моментов в своей жизни. Он умер от онкозаболевания и внешне сильно сдал. Некоторые родственники даже не узнавали мужчину в гробу. Фильмы с Натальей Бондарчук Дочери кинорежиссера удалось доказать свою состоятельность в профессии. Первую роль, в фильме «У озера», она получила еще в институте. Но имя молодой актрисы прогремело после «Соляриса» Тарковского, в который она буквально напросилась.

Фото: РИА «Новости»

Узнав о готовящейся экранизации книги Станислава Лема, Бондарчук решила во что бы то ни стало в ней сняться. К отцу она не пошла, а обратилась к знакомой ассистентке режиссера. Сначала Тарковский назвал ее слишком молодой для роли Хари. Ему больше понравилась шведская актриса Биби Андерссон, но из-за бюрократических проволочек не удалось с ней посотрудничать. Алла Демидова тоже не подошла — по политическим мотивам. Через полгода бесплодных поисков актрисы он согласился посмотреть отрывок из единственного фильма с ее участием и утвердил на роль. Картина вошла в историю кинематографа. «Солярис» получил Гран-при жюри Каннского фестиваля, приз Международной ассоциации кинокритиков и награду фестиваля «Сатурн». Карьера Бондарчук пошла в гору. В последующем она снялась более чем в 30 фильмах. В «Звезде пленительного счастья» исполнила роль княгини Марии Волконской, в «Красном и черном» — мадам де Реналь, в «Начале славных лет» и «Юности Петра» — Софью.

Фото: РИА «Новости»

С середины 1970-х годов Бондарчук всерьез увлеклась режиссурой, а с 1990-х почти перестала сниматься. Под ее руководством вышли детские фильмы «Живая радуга», «Детство Бемби» и «Юность Бемби», «Тайна Снежной Королевы», «Красная Шапочка. Онлайн» и «Гори, гори ясно». Отношения Натальи и Федора Бондарчука Старший сын культового кинорежиссера от первого брака стал математиком, остальные две дочери и сын пошли в кинематограф. Их детство прошло раздельно, но члены семьи Бондарчук продолжают общаться. Иногда Федор даже привозит к Наталье детей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Бондарчуковская порода чувствуется! Мне иногда Федя посылает своих детей, просто копия он — маленькие только. Раскосые глаза, скулы. Это очень интересно. Самый красивый в нашей семье, конечно же, Костя Крюков. А маленький он был… просто ангелоподобный», — рассказала она. В профессиональном плане родственники предпочли не пересекаться. Однажды Федор предложил Наталье спродюсировать фильм, но она отказалась. Брат давно работает над игровыми фильмами и привык ориентироваться на кассовость, подбирать мегапопулярных актеров и просчитывать коммерческий успех. Наталья привыкла делать по-другому.

Я понимаю, что это, может быть, будет хороший фильм, но в тех условиях, в которых работает он, я не работала никогда. Объясню: денег мало, но я сама себе хозяйка. То есть написала сценарий, выбираю сама актеров — их он никогда в жизни не снимал Наталья Бондарчук

Хотя фильмы брата ей понравились, например «Сталинград». Сын Натальи от Николая Бурляева, Иван, работал композитором при создании «Притяжения». Роман Бондарчук с Тарковским Наталья Сергеевна — дочь своего отца, сказали бы многие. Ее личная жизнь такая же бурная, как у знаменитого Сергея Бондарчука. Первого мужа, кинооператора Элизбара Караваева, она встретила во время учебы в институте. Девушку не смутило, что он был старше на 11 лет. Потом Бондарчук повстречался Тарковский. Эта любовь стала по-настоящему роковой. Мало того, что оба кинематографиста были в отношениях, а Наталья трепетно относилась к таким вещам — все-таки ее отец ушел от матери к другой, — так еще и не собирались съезжаться. Когда режиссер признался актрисе в любви, она попыталась наложить на себя руки. Это произошло в гостях у друзей в присутствии любимого.

Фото: Андрей Тарковский. Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Признание, которое я так долго ждала. Что мне нужно было сделать? Идти к мужу? Для меня это было невозможно. <…> У меня было пограничное состояние, когда на человека много наваливается. Тем более что я постоянно играла самоубийство моих героинь в фильмах», — объяснила она свое поведение. После лечения Наталья крестилась. Пара встречалась еще некоторое время, но отношения сошли на нет. Бондарчук понимала, что, уйдя от жены, он никогда не поведет ее в ЗАГС: у Тарковского было слишком много увлечений.

Фото: Николай Бурляев. Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Следующим мужем Бондарчук стал актер Николай Бурляев, отец ее дочери и сына. Их союз продлился 17 лет. Наталья была настолько предана супругу, что во время съемок фильма «Как закалялась сталь», когда его сняли с работы по приказу Москвы, тоже ушла в знак протеста. Самым счастливым стал для Бондарчук третий брак, заключенный в 1995 году. На этот раз разница в возрасте произошла в другую сторону: актер Киевского молодежного театра Игорь Днестрянский младше жены на 14 лет. Мужчина прекрасно влился в семью, хорошо общается с Бурляевым и их с Натальей совместными детьми. Они вместе справляют новогодние праздники и свадьбы.