21 апреля 2025 04:56 Любовь и горести. Как Нина Дорошина сумела влюбить в себя всю страну, но не любимого 0 0 0 Фото: Irena Niko/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

СССР

Кино

Фильмы

Театры

Актеры

Театр "Современник"

Семь лет назад, 21 апреля, ушла из жизни легендарная актриса Нина Дорошина, подарившая зрителям незабываемые роли в театре и кино. Ее жизнь была полна ярких событий, любви и творческих взлетов, но также и глубоких личных драм. Как иранское детство повлияло на ее судьбу, почему она так и не обрела семейного счастья и в чем секрет ее всенародной любви — в материале 360.ru.

Иранское детство москвички В тихом Лосиноостровске в Подмосковье, который уже давно часть столицы, 3 декабря 1934 года среди деревянных дач и палисадников родилась девочка с удивительной судьбой. Нина Дорошина появилась на свет в скромной семье Михаила Дорошина — специалиста по пушнине, и его жены Анны. Весной 1941 года жизнь семьи круто изменилась: отца отправили в служебную командировку в Иран для закупки мехов — стране срочно требовалось сырье для изготовления обмундирования для армии. Фарси и Омар Хайям в подлиннике Так началось десятилетие, которое навсегда оставило восточный отпечаток в душе будущей актрисы. Война застала Дорошиных в Тегеране, где Нина пошла в школу при советском посольстве.

Мне очень нравилась восточная музыка, звучавшая в каждом магазинчике, женщины в разноцветных чадрах и красавцы-мужчины в белых чалмах, с томными глазами, похожими на чернослив. Нина Дорошина

Там девочка в совершенстве освоила фарси, полюбила поэзию Омара Хайяма и навсегда прониклась особым восточным отношением к жизни. Когда семья вернулась в СССР в 1946 году, 12-летняя Нина казалась сверстникам «девочкой из другого мира» — с непривычными манерами, восточными воспоминаниями и мечтой о сцене. Первые шаги к мечте В новой советской школе Нина сразу записалась в драмкружок. Рядом находилась мужская школа, где занятия в театральной студии вел актер МХАТа Петр Кудлай — он иногда приглашал девочек из драмкружка на совместные репетиции. Именно там Дорошина впервые почувствовала вкус аплодисментов. Позже она перешла в театральную студию при Клубе железнодорожников, которой руководила актриса Камерного театра Мария Львовская. Золотая медаль в школе открыла ей двери Щукинского училища. На курсе Веры Львовой она училась рядом с будущими звездами — Александром Ширвиндтом, Инной Ульянова, Лвом Борисовым. «Современник» как дом и судьба Нина Дорошина пришла в театр «Современник» в 1959 году, когда он только начинал свою историю. Это стало поворотным моментом в ее жизни — здесь она нашла не просто работу, а настоящую творческую семью. Молодая актриса быстро влилась в коллектив, где царила особая атмосфера творческого поиска и взаимопонимания.

Фото: РИА «Новости»

Ее первая значительная роль — Принцесса в спектакле «Голый король» — сразу показала многогранность дарования Дорошиной. Она умела сочетать легкость и глубину, внешнюю хрупкость и внутреннюю силу. Особенно удавались ей характерные роли, где требовалось показать сложную гамму чувств — от комедийных до трагических. В 1980-х годах вершиной ее театральной карьеры стала роль Надежды в спектакле «Любовь и голуби». Дорошина играла ее с такой искренностью и теплотой, что зрители приходили по много раз, а коллеги восхищались ее мастерством. Этот спектакль шел почти 20 лет, и каждый раз она находила новые оттенки в своей героине.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Даже когда возраст и здоровье стали давать о себе знать, Дорошина продолжала выходить на сцену. Для нее театр был не работой, а образом жизни. В последние годы, когда силы уже не позволяли играть большие роли, она помогала молодым актерам, делилась своим бесценным опытом.

Жизненный опыт очень важен для актрисы, хотя не у каждой были и в реальной жизни страсти и страдания. Тут еще от возраста зависит: молодые актрисы еще, может, не успели перестрадать. Но есть же воображение, фантазия, и, безусловно — вера в предлагаемые обстоятельства. Вот мне мой жизненный опыт очень помог. Все мои роли связаны с любовью, причем часто с неразделенной, с бурными страстями. Мне и самой это очень близко, ну, а то, что не пережито лично, можно вообразить.

«Современник» отвечал ей взаимностью — театр заботился о своей легенде до последних дней, помогая и поддерживая. Для нескольких поколений зрителей и коллег Нина Дорошина осталась олицетворением самого духа «Современника» — искреннего, глубокого, человечного. Кинематографическая судьба: от эпизодов к народной любви Кинокарьера Нины Дорошиной складывалась парадоксально — при всенародной известности ее фильмография насчитывает не так много работ. Но каждая роль, даже самая небольшая, становилась запоминающейся и любимой зрителями. Первые шаги в кино Дорошина сделала еще студенткой Щукинского училища. В 1955 году она снялась в эпизодической, но яркой роли подружки бандита в фильме «Первый эшелон» Михаила Калатозова. Любопытно, что именно эта роль неожиданно помогла ей в жизни — местные хулиганы, узнавшие актрису с экрана, стали ее оберегать и провожать домой после вечерних репетиций.

Вся лосиноостровская шпана меня зауважала. Если я возвращалась поздно, меня встречали на станции и провожали до дома. С такой охраной я могла уже ничего не опасаться. Нина Дорошина актриса

В 60-е–70-е годы Дорошина периодически появлялась на экранах, чаще всего в характерных ролях второго плана. Особенно запомнились зрителям ее работы в фильмах «Безумный день» (1956), «Человек родился» (1956), «Они встретились в пути» (1957). В этих картинах она создавала образы простых советских женщин — то веселых и озорных, то трогательно-лиричных. Настоящий звездный час в кино наступил для Дорошиной в 1984 году, когда Владимир Меньшов предложил ей главную роль в фильме «Любовь и голуби». Первоначально актриса сомневалась — ей было уже 49 лет, а партнеру Александру Михайлову — на десять лет меньше. Но режиссер настоял на своем выборе, и не ошибся.

Фото: РИА «Новости»

В итоге каждая сцена, каждая реплика («Какая тут любовь, когда вон воздуха не хватает…») рождались из глубины души. Результат превзошел все ожидания — картина стала поистине народной, а Дорошину узнавали и любили по всей стране. После оглушительного успеха фильма Дорошина практически перестала сниматься, полностью посвятив себя театру. Лишь изредка после этого она появлялась в небольших ролях. Кинематограф не стал главным в творчестве Нины Дорошиной, но подарил ей ту самую всенародную любовь, которая живет до сих пор. Ее Надя из фильма «Любовь и голуби» остается одним из самых искренних и человечных образов в советском кино. Личная жизнь: история любви длиною в жизнь История любви Нины Дорошиной напоминает драматический спектакль, где главные роли достались троим мужчинам. Первая любовь Первым и самым значительным мужчиной для нее стал Олег Ефремов. Их встреча на съемках «Первого эшелона» в 1955 году перевернула жизнь молодой актрисы. Дорошина, тогда еще студентка, влюбилась в уже известного актера с первого взгляда, но ее чувства долго оставались безответными.

Фото: РИА «Новости»

Когда их роман все же начался, он принес Нине Михайловне больше страданий, чем радости. Ефремов, окруженный поклонницами, не считал нужным хранить верность. Особенно больно Дорошиной было узнать о его романе с Аллой Покровской, которая вскоре забеременела. Именно тогда, движимая обидой и желанием отомстить, Нина обратила внимание на молодого Олега Даля. Замуж из мести Их знакомство на съемках «Первого троллейбуса» в 1963 году поначалу казалось незначительным эпизодом. Даль, которому было всего 22 года (на 7 лет младше Дорошиной), пылко влюбился в опытную актрису. Она, все еще переживавшая измену Ефремова, увидела в этом шанс не только утешиться, но и досадить бывшему возлюбленному. «Взял в жены не меня, а Покровскую, так я тебе назло отхвачу самого молодого, красивого и талантливого актера в театре!» — примерно так рассуждала она, принимая предложение Даля. Но этот брак, задуманный как месть, принес страдания всем. На свадьбе пьяный Ефремов публично унизил молодоженов, заявив, что Дорошина все равно любит только его. Даль, не выдержав этого удара по самолюбию, исчез на несколько дней. Как результат, их брак распался через месяц, оставив у обоих чувство горечи и разочарования. Позже Нина Михайловна признавалась, что это была ее главная жизненная ошибка.

Ошибкой было не то, что я потом вернулась к Ефремову. А то, что я пыталась клин клином вышибить и пошла на этот брак с Далем. Вот это было ошибкой. Никогда не пытайтесь вышибить клин клином.

Спутник жизни Только в 50 лет Дорошина обрела настоящее семейное счастье с художником по свету «Современника» Владимиром Ишковым. Он любил ее долгие годы и смог принять со всеми ее прошлыми привязанностями. Их брак продлился 20 лет, вплоть до смерти Ишкова в 2004 году. Но даже в этом счастливом союзе тень Ефремова продолжала маячить на виду. Дорошина сохранила его портрет в своей спальне, и когда муж однажды предложил убрать его, твердо заявила, что портрет останется на своем месте. «Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов — висел и будет висеть!» — заявила актриса. Вместо детей — театр и зрители За всю жизнь у Дорошиной так и не появилось детей. Она по большей части отдавала себя работе и любимым людям, на детей времени уже не оставалось.

Сейчас, когда давным-давно нет уже ни Олега Николаевича, ни Даля, я думаю: почему мы так мучили друг друга? Зачем все это было нужно? Почему мне так хотелось, чтоб Олег на мне женился? Почему мне было не родить ребенка от любимого человека? Просто радоваться тому, что у меня есть сейчас, и быть счастливой. А в результате, когда тебе уже за восемьдесят, лежишь одна в квартире и понимаешь, как была счастлива тогда. Но не умела тогда быть счастливой. А теперь поздно…

Для нее Олег Ефремов навсегда остался человеком, который определил не только ее творческую судьбу, но и всю жизнь. Но и в жизни Ефремова женщина сыграла значительную роль. По воспоминаниям его дочери Анастасии, однажды, незадолго до смерти отца, она спросила: кого из своих многочисленных жен и возлюбленных он любил больше всего, и актер, ни минуты не думая, ответил: «Нину Дорошину». Последний занавес актрисы После смерти мужа Владимира Ишкова в 2004 году Нина Дорошина осталась в полном одиночестве. Ее квартира, где прежде собирались друзья и коллеги, стала постепенно пустеть. Состояние здоровья актрисы начало стремительно ухудшаться — сказывались возраст и пережитые потрясения.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

По воспоминаниям друзей и знакомых, у Дорошиной уже начали отказывать ноги, а в театр ее привозили чуть ли не на скорой помощи. Уже в последние годы она была практически прикована к постели, поддерживая связь с внешним миром только через телефонные разговоры с близкой подругой Галиной Волчек и племянницей Олесей, жившей в Геленджике. «Современник» до самого конца ее жизни продолжал заботиться о своей легендарной актрисе. «По распоряжению Галины Борисовны ей из театра привозили готовую еду, помогали деньгами, транспортом, лечением», — вспоминали знакомые.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на физическую слабость, Дорошина до конца сохраняла ясность ума и интерес к театральной жизни. Скончалась актриса 21 апреля 2018 года в возрасте 83 лет от сердечного приступа. Нина Дорошина — человек, актриса театра и кино, наставник Она не играла королев — ее героини были «из народа», но в их простоту она вкладывала всю душу. «Даже если человек с улицы сядет рядом с Дорошиной на сцене и дважды кивнет, про него скажут: „Какой артист!“» — шутила Волчек про способность актрисы создать сцену своим присутствием в ней. Дорошина не стала матерью, но ее «детьми» были студенты Щукинского училища и миллионы зрителей, для которых Надя из фильма «Любовь и голуби» навсегда осталась родной. Как и сама Нина Дорошина — искренняя, ранимая, неповторимая.