07 мая 2025 23:43 Прошли через ужас. Истории звезд советского кино на Великой Отечественной войне 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Многие советские артисты до всенародной славы прошли через ужасы Великой Отечественной войны. Глядя на их жизнерадостных персонажей, и не поверишь, что эти люди видели смерть. Выдающихся актеров-фронтовиков вспомнил 360.ru.

Юрий Никулин Известный цирковой артист, клоун и звезда «Бриллиантовой руки» почти семь лет служил в Красной армии и прошел две войны. Никулин попал на фронт через два месяца после призыва, в 17-летнем возрасте. На советско-финской войне служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, и сильно обморозил ноги. В июне 1941 года Никулин в звании младшего сержанта планировал демобилизоваться, но началась Великая Отечественная война. Его батарея в ночь с 22 на 23 июня вступила в бой с гитлеровцами в Финском заливе и сбила первый самолет.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Никулин застал блокадный Ленинград, где жили родственники его матери. Весной 1943 года слег с воспалением легких. После выписки по пути к новому месту службы за Колпином получил контузию. Выздоровев, продолжил службу командиром отделения разведки в 72-й отдельном зенитном дивизионе. В январе 1944 года при прорыве осады будущий артист чуть не погиб: немецкая артиллерия обстреляла занятый русскими блиндаж. Победу он встретил на огневой позиции у латышского села Джуксте. Михаил Пуговкин Семья актера переехала в Москву за три года до войны. К 1941 году он уже посещал драмкружок и числился во втором составе Театра на Сретенке, а о нападении гитлеровской Германии на СССР узнал в последний съемочный день фильма «Дело Артамоновых». Через две недели, приписав себе год, Пуговкин вслед за отцом и братьями записался в добровольцы. Актер попал в 1-й стрелковый полк 6-й дивизии Московского народного ополчения. В первый бой вступил на Смоленщине, не успев даже переодеться в армейское. Затем попал под авианалет, но вышел без единой царапины, а во время боя за Ельню впервые столкнулся со смертью товарища: пуля пробила голову и солдат опустился Пуговкину на плечо. Сам он почти не получал травм.

Фото: РИА «Новости»

Везение закончилось в августе 1942 года, когда рядом с Пуговкиным разорвался немецкий снаряд. Осколки вонзились в лицо так, что он не мог открыть глаз, и глубоко в ногу — началась гангрена. Главный хирург полевого госпиталя даже готовился к ампутации, но солдат уговорил его сохранить конечность, чтобы после войны продолжить играть на сцене. Восстановление длилось долго, Пуговкина переводили из одного госпиталя в другой. Только в Тбилиси ему полегчало. В 1943 году актер вернулся в Москву и снова вышел на сцену. Алексей Смирнов Большим героизмом и тяжелыми ранениями отличился на войне хулиган-тунеядец из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». За время службы он прошел путь от рядового до лейтенанта, получил 11 боевых наград, в том числе орден Красной Звезды. Смирнова призвали в армию в 1940 году. Сначала он служил химинструктором, затем командовал огневым взводом в 169-м минометном полку. Прошел через бои на Западном, Брянском, Первом Украинском и Втором Белорусском фронтах. В апреле 1944 года в районе деревни Пилява Смирнов со взводом открыл мощный минометный огонь по немецкой пехоте, ликвидировал 110 бойцов и отбил контратаку. В июле того же года остановил еще одну атаку и лично взял в плен семь нацистов, а через неделю, выходя из окружения в районе деревни Журавка, еще пятерых.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Один из двух орденов Славы Смирнов получил за бой около деревни Посташевице. Сначала вместе с тремя сослуживцами он одолел пятерых противников, затем переправил на себе миномет на левый берег реки Одер, благодаря чему советские войска завладели деревней и плацдармом. Когда до Берлина оставалось совсем немного, Смирнов получил травму, которая изменила всю его жизнь. Тяжелейшая контузия стоила актеру возможности иметь детей. Из-за этого по возвращении домой солдат расстался с девушкой, которая ждала его с фронта. Анатолий Папанов С армейской жизнью был знаком с детства, ведь его отец — бывший военный, служил в охране железнодорожного узла. В 1930 году семья переехала из Вязьмы, где Папанов еще ребенком начал выходить на сцену, в Москву. Известие о войне застало молодого актера в Оренбурге. Он ушел на фронт, дослужился до старшего сержанта и командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году в окружении под Харьковом попал под удар. Все, кто находились в блиндаже, погибли, кроме Папанова, — он отделался тремя ранениями и контузией. Взрыв изуродовал ему правую ногу и оторвал два пальца.

Фото: РИА «Новости»

Полгода актер лечился, получил инвалидность и комиссовался, но отказался сразу возвращаться в тыл. Папанов собрал коллектив и несколько месяцев колесил по госпиталям с концертами. В Москве пришел поступать в ГИТИС. Комиссия приняла на второй курс с условием — научиться ходить без трости. Сделать это ему удалось только к четвертому курсу. Владимир Этуш Ушел на фронт добровольцем в сентябре 1941 года, будучи студентом Щукинского училища. На последний спектакль «Фельдмаршал Кутузов» пришли всего 13 зрителей — и тогда Этуш понял, что стране не до театра.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Благодаря знанию немецкого языка первые четыре месяца службы провел в школе военных переводчиков в Ставрополе-на-Волге и получил распределение в Северо-Кавказский военный округ. В звании лейтенанта Этуш занял пост заместителя начальника отдела разведки укрепрайона, оборонявшего Ростов, затем стал комендантом моста в районе Аксая, а после перехода через Кавказский хребет присоединился к Семеновскому полку. Еще во время службы в армии был награжден орденом Красной Звезды. Комиссовался из-за ранения под Запорожьем. Вражеские пули раздробили ему кости таза, лечение заняло не меньше полугода. Этуш вернулся в Москву, восстановился в училище и продолжил актерскую карьеру. Иннокентий Смоктуновский Воспоминания актера о войне наполнены ужасом. Он отправился на фронт 18-летним юношей в самый разгар боевых действий, в январе 1943 года, участвовал в битве на Курской дуге и форсировании Днепра.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Через несколько месяцев после призыва Смоктуновский получил первую большую награду — медаль «За отвагу». Под обстрелом противника через брод по Днепру доставлял боевые донесения в штаб 75-й Гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии. Второй медали удостоился за прорыв обороны в районе польской деревни Лорцен. Его отделение одним из первых вошло в траншеи. В декабре 1943 года при освобождении Киева Смоктуновский попал в плен. Через месяц сумел сбежать и чудом не попался на глаза немецкому офицеру — приближаясь к нему, тот поскользнулся и упал, а солдат остался незамеченным.