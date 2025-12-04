Фестиваль классического романса пройдет в Петербурге

С 5 по 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдет II Международный фестиваль «Мир классического романса». Зрителей ждет насыщенная программа, включающая четыре концерта, два мастер-класса и фотовыставку. Об это газете «Петербургский дневник» рассказала президент фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова.

Она отметила, что основная идея мероприятия — популяризация романса как уникального явления мировой культуры. Фестиваль объединит музыкантов из разных регионов, чтобы показать богатство национальных музыкальных традиций через камерно-вокальное искусство.

«Мы включили новые форматы, концепция стала более масштабной, и мы надеемся, что это позволит нам привлечь новую аудиторию», — отметила Федорова.

Одним из спецпроектов фестиваля станет «Псковские сказы», приуроченный к Году защитника Отечества. Оксана Геннадьевна, будучи уроженкой Пскова, считает важным воспеть город воинской славы.

Заключительный день фестиваля, 8 декабря, будет посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Вокальный концерт в Шереметевском дворце представит любимые романсы композитора.