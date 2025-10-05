В российской столице завершился конкурс на самую красивую девушку страны. Победительницей признали жительницу Подмосковья Анастасию Венза, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Отборочные этапы продолжались несколько недель. За звание «Мисс Россия» боролись 90 тысяч конкуренток. До финала удалось дойти 50-ти.

Финал конкурса состоялся вечером в субботу, 4 октября. Как сообщили организаторы, конкурс в этом году отличался высоким уровнем подготовки и разнообразием региональных представительниц.

Жюри отметило, что именно Венза сумела объединить в себе эрудицию, харизму и естественную красоту, став безусловным лидером всех этапов состязания.

Ей торжественно вручили корону стоимостью миллион рублей — приз перешел от прошлогодней победительницы, Валентины Алексеевы.

Теперь Венза получила право представлять Россию на «Мисс Вселенная». Такую корону уже завоевывала россиянка — Оксана Федорова победила в 2002 году.