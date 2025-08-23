Раскрыт вклад Мелании Трамп в мировую политику

Президент США Дональд Трамп часто встречается с женой Меланьей, хотя она редко появляется на публике. Об этом сообщили осведомленные источники телеканала CNN .

«Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе второго президентского срока Дональда Трампа по сравнению с 40 днями в ходе предыдущего на этот же период. Но Мелания поддерживает общение с мужем в форме сообщений или звонков в течение дня», — говорится в материале.

Источник сообщил телеканалу, что Трамп часто советуется с женой и прислушивается к ее мнению.

В конце июля газета Independent сообщила, что Трамп при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в секторе Газа и на Украине опирается на телевизионные новости и советы жены Меланьи.

Ранее Трамп рассказал, что первая леди США Мелания относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией. Супруга Трампа придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису. Президент США заявил, что его мнение совпадает с мнением жены.