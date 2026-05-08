08 мая 2026 13:44 От князя Оленева до барменской стойки. Почему Владимир Шевельков невзлюбил «Гардемаринов»?

Сегодня, 8 мая, исполнилось 65 лет Владимиру Шевелькову. Для миллионов зрителей он навсегда остался тем самым князем Оленевым из легендарного фильма «Гардемарины, вперед!». Однако сам артист считал, что проект принес лишь разочарование. Как сложилась его судьба, почему Шевельков ушел из большого кино в бармены, а потом занял режиссерское кресло — в материале 360.ru.

Счастливая случайность В 1986 году, когда режиссер Светлана Дружинина запустила съемки картины «Гардемарины, вперед!», ситуация на площадке была напряженной с самого старта. Ставший основой для проекта роман Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы» еще даже не вышел в печать, а актерский состав менялся как в калейдоскопе. Изначально роли распределились иначе: роль Алексея Корсака должна была достаться Юрию Морозу, Александра Белова — Олегу Меньшикову. При этом сын самой Дружининой наотрез отказался играть князя Никиту Оленева. Однако Мороз покинул съемки ради экзаменов, дальше из состава вышел Меньшиков. Вместо них утвердили Дмитрия Харатьяна и Сергей Жигунова. В итоге именно они порекомендовали постановщице своего приятеля Владимира Шевелькова на роль князя.

Фото: «Гардемарины, вперед!»

К тому моменту Владимир был уже весьма опытным актером. За плечами — главная роль в известной подростковой мелодраме «В моей смерти прошу винить Клаву К.», а также съемки в «Приключениях принца Флоризеля». А вот репутация актера оставляла желать лучшего. В киносообществе знали о его конфликте с мастером во ВГИКе во время учебы: Евгений Матвеев выгнал студента за нарушения дисциплины. Но позже Шевельков все же получил диплом. Почему Шевельков не любил «Гардемаринов»? Казалось бы, с выходом фильма о гардемаринах настал звездный час Шевелькова. Но сам артист считал совсем иначе. Позже он признавался, что проект сразу пришелся не по душе и на съемках он задержался лишь случайно. Даже народная любовь, которая обрушилась на исполнителей главных ролей после премьеры, не изменила позицию Шевелькова. Он называл фильм неудачным и утверждал, что «Гардемарины, вперед!» поставили крест на его актерской карьере. «Мне лично „Гардемарины“ пользы не принесли», — говорил артист.

Вероятно, отношение Шевелькова к своему персонажу ощущалось и во время съемок. Возможно, именно поэтому Дружинина создавала образ Оленева с привлечением нескольких профессионалов. Героя озвучивал актер Андрей Гриневич, а его вокальные партии исполняли Дмитрий Харатьян и Олег Анофриев. Кроме того, в продолжение проекта режиссер не стала приглашать Шевелькова, хотя тот, по слухам, был не против сниматься. Роль князя отдали Михаилу Мамаеву. После этого Владимир снялся еще в нескольких фильмах, но подобной популярности ленты уже не принесли. Поклонники шептались, что он собственноручно поставил тот самый крест на актерской карьере, не оценив шанса, который изначально давали «Гардемарины…». Из актеров в бармены В 90-х Шевельков практически полностью ушел из кино. Он был вынужден работать барменом в Санкт-Петербурге. Но надежд вернуться в профессию не оставлял: параллельно занимался рекламой, монтажом и режиссурой в небольших проектах.

Кризис удалось преодолеть. Владимир вернулся в обойму, но уже в качестве режиссера. Снимал завоевавшие популярность у телезрителей сериалы «Васильевский остров», «Станица», «Тест на беременность», «Тайны следствия», «Опера. Хроники убойного отдела», «Спасская» и другие. Сейчас в работе у него находятся минимум три проекта. Среди них — детективная комедия «Балабол 9». Личная жизнь Владимира Шевелькова Уже больше 30 лет Шевельков счастлив в браке. Еще в 90-х он женился на студентке-филологе Ирине, которая младше его на восемь лет. Семья стала главной в жизни опорой для знаменитости. Ирина подарила Владимиру двух детей. Сын Шевелькова выбрал далекую от творчества профессию и стал юристом, а дочь пошла по стопам отца. Она училась во ВГИКе на курсе легендарных Владимира Меньшова и Веры Алентовой, а после стала сниматься в кино. Однако громких ролей у Александры пока не было.