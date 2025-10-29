Умер актер дубляжа Андрей Гриневич

Не стало Андрея Гриневича — актера, чей голос многие десятилетия был «русской версией» голливудских звезд. О его смерти РЕН ТВ сообщила дочь — Елена.

Гриневич ушел из жизни на 70-м году. Последние месяцы он тяжело болел: уже не работал у микрофона, но по-прежнему руководил дубляжными записями, оставаясь в профессии до последнего.

Его голосом в России говорили Брюс Уиллис — в фильмах «Крепкий орешек 2», «Осада», Чарли Шин («Горячие головы»), Шон Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Алек Болдуин («Деловая женщина»), Майкл Мэдсен («Город грехов», «Бладрейн»), Мэл Гибсон («Бандит», «Сила стихии»), Антонио Бандерас («Филадельфия»).

Кроме зарубежных работ, актер участвовал в озвучивании отечественной классики — например, дубляж Владимира Шевелькова в «Гардемарины, вперед!» тоже принадлежит ему.

