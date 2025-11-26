Актриса Ковальчук заявила, что успех сериала «Тайны следствия» основан на любви зрителей и профессионализме команды

Актриса Анна Ковальчук в беседе с ИА НСН раскрыла причины популярности детективного сериала «Тайны следствия», вошедшего в «Книгу рекордов России» как самого долгоиграющего российского телешоу.

По мнению исполнительницы главной роли, успех проекта, который идет в телевизионном эфире более 20 лет, основан на профессионализме актеров и любви зрителей.

Серии выходит в эфир благодаря качественной работе команды и постоянному вниманию аудитории. Ковальчук добавила, что заинтересована в продолжении истории персонажа и готова поддержать создание фильма-спиноффа.

Напомним, 25-й сезон «Тайн следствия» стартовал в ноябре на платформе «Смотрим», подтвердив популярность сериала.