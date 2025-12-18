Народная артистка Светлана Дружинина призналась, что не всегда довольна своими ролями

Народная артистка России Светлана Дружинина отметила 90-летие. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала о своем жизненном пути, выборе профессии и семейной жизни.

Кинорежиссер призналась, что, несмотря на актерское образование, она не всегда довольна своими ролями.

«Поворачиваю голову к экрану и говорю себе: "Да, ничего была девчонка, жаль, товар невостребованный"», — поделилась она.

Светлана Сергеевна также рассказала о том, как перешла от актерской карьеры к режиссуре. Она поступила на режиссерский факультет ВГИКа, скрыв свое актерское прошлое.

«Признаюсь, мне больше нравилось учиться режиссуре, чем актерскому мастерству», — добавила Дружинина.

Важную роль в жизни Светланы Дружининой сыграл ее супруг — оператор Анатолий Мукасей. Их союз длится уже 67 лет.

«Мне повезло: Анатолий никогда в жизни не причинял мне страданий», — отметила кинорежиссер.

В интервью Светлана Дружинина также поделилась своими воспоминаниями о детстве, проведенном в эвакуации, и рассказала о своем хобби — плавании.