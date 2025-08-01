Сегодня 20:25 Основной инстинкт. Какой роман едва не разрушил жизнь Пугачевой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Личная жизнь Аллы Пугачевой всегда была бурной. Помимо официальных браков, в жизни примадонны случались безрассудные романы, которые она предпочитала скрывать от публики. Но тайное все равно становилось явным. Один из молодых любовников исполнительницы хита «Миллион алых роз» до сих пор не может забыть проведенные с артисткой ночи. Подробности — в материале 360.ru.

Порочная страсть примадонны Молодые мужчины стали привлекать Аллу Борисовну в конце 80-х, когда ей самой было около 40 лет. Особенной главой в ее жизни стал Сергей Челобанов, с которым знаменитость познакомил композитор Аркадий Укупник. Светловолосому начинающему певцу тогда было 29. Артистку покорило, что Сергей общался с ней, словно с обычной женщиной, а не терялся от ее звездного статуса. Искра между ними пробежала мгновенно, несмотря на то что и Челобанов был женат, а Пугачева состояла в браке с Евгением Болдиным. Помимо яркой внешности и харизмы, Алла Борисовна оценила и музыкальные таланты нового знакомого и взялась за его продвижение: поработала над его имиджем и репертуаром, а также фактически вывела его на сцену. Вскоре Челобанов заключил контракт с Театром песни Аллы Пугачевой сроком в три года. Официально он значился аранжировщиком и исполнителем. Однако за кулисами между ним и примадонной бушевали настоящие страсти.

Фото: РИА «Новости»

Как Пугачева спасала Челобанова Отношения нельзя было назвать здоровыми, но Аллу Борисовну и Сергея как магнитом тянуло друг к другу. Они записывали дуэты, вместе выступали, а после ночевали в одних гостиницах. Ради молодого любовника артистка даже решилась на хирургическое вмешательство и сделала липосакцию в Швейцарии: настолько она хотела соответствовать привлекательному избраннику. Исполнительница хита «Арлекино» совершенно потеряла голову, что поначалу ее даже не отпугивали пагубные пристрастия Сергея, который увлекался и горячительными напитками, и запрещенными веществами. Узнав, что возлюбленный состоит на учете в наркологическом диспансере, Пугачева воспользовалась своим влиянием и связями и убедила медиков отдать ей все медицинские бумаги. Вместе с Челобановым они сожгли их.

Фото: РИА «Новости»

Но избавиться от зависимостей этот символический жест так и не помог. Алкоголь и препараты все больше меняли как самого Сергея, так и всю его жизнь. Он подводил команду перед концертами и стал вести себя агрессивно. По слухам, однажды мужчина едва не набросился на саму Пугачеву. Алла Борисовна терпела до последнего. Но после нескольких попыток спасти избранника сдалась. Принять решение о расставании ей помогло новое увлечение: примерно в тот период звезда познакомилась с Филиппом Киркоровым. И вскоре в жизни певицы началась следующая большая любовь.

Фото: РИА «Новости»

Несостоявшаяся свадьба Сейчас примадонна вряд ли вспоминает о Сергее. К тому же без ее участие карьера музыканта быстро завершилась — из театра его уволили, контракт расторгли, а найти себе столь же удачного применения Челобанов так и не смог. Тем не менее он до сих пор с теплотой вспоминает тот роман как одно из самых ярких событий в своей жизни. Однажды Сергей признался, что такой страсти, как с Аллой Борисовной, у него больше не случалось, пишет aif.ru. «Горизонтальные отношения были на уровне звериного инстинкта. <… > Пугачева пахла навязчивым сексом. <… > С точки зрения интима все было великолепно — больше ничего не скажу», — сказал артист. Он добавил, что несколько раз делал Пугачевой предложение руки и сердца, однако семейный союз с ней так и остался несбывшейся мечтой.