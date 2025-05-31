Сегодня 14:15 Уехал в США и пережил своих детей. Как сложилась жизнь у певца Кузьмина 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народный артист России Владимир Кузьмин празднует юбилей — ему исполнилось 70 лет. О том, как сейчас живет исполнитель хитов «Две звезды» и «Я не забуду тебя никогда», — в материале 360.ru

Начало карьеры и роман с Пугачевой Будущий известный музыкант родился в Москве. Его мать занималась преподаванием иностранных языков, а отец был офицером морской пехоты. В молодости Кузьмин увлекся рок-музыкой и в 22 года создал вместе с Александром Барыкиным группу «Карнавал». До этого исполнитель работал в ВИА «Надежда» и «Самоцветы». В 1974 году он женился на поэтессе Татьяне Артемьевой, в браке родились трое детей. Супруга помогала мужу, в том числе писала тексты к песням. Несмотря на это, брак распался в 1987 году. Лидер группы «Круиз» Григорий Безуглый рассказал News.ru, что музыкант обеспечивал семью, но заводил романы на стороне. «Он же рок-н-рольщик! Женское внимание всегда было повышенным, мы с удовольствием откликались», — признался друг Кузьмина.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Одной из пассий известного музыканта была Алла Пугачева. По словам Безуглого, в основе этих отношений лежала не любовь, а холодный расчет. В восьмидесятые рок-н-ролл набрал бешеную популярность, в то время как эстрадная музыка стала увядать, поэтому певица использовала роман в своих целях. «Публика голосовала рублем за рокеров, буквально разметая билеты на стадионные концерты и оставляя эстраде крохи от гастрольного пирога. Тогда хитрая женщина Пугачева нашла себе рокера Кузьмина, прыгнула к нему в постель. Затем протянула его на радио и телевидение», — вспоминает Безуглый. Отношения оказались выгодными для обоих — Пугачева попала в рокерскую тусовку, а Кузьмин стал появляться на телевидении. Причиной для расставания с королевой российской эстрады стало ее желание выйти замуж.

Володя мне сказал: «Гриня, я валю от Аллы — она хочет меня на себе женить. А я не хочу на ней жениться, поэтому отваливаю». Григорий Безуглый Лидер группы «Круиз»

Переехал в США, но жить там не смог Всего Кузьмин был женат шесть раз. В девяностых его второй супругой стала американская фотомодель Келли Керзон. Ради нее музыкант переехал в США, но жить там не смог. Через три года он вернулся на родину. Художник Константин Мирошник объяснил в беседе с News.ru, что жителям СССР Соединенные Штаты в то время казались землей обетованной, в которой легко стать популярной рок-звездой, но на деле это было не так.

Розовые очки быстро спали, оказалось, никому там русские музыканты не нужны. Сам Володя мне рассказывал по возвращении: «Проснулся утром и понимаю, что либо заправлю машину, либо бургер на завтрак куплю — а больше денег нет. И решил рвать домой». Константин Мирошник Художник

После переезда распался и брак с Керзон. В двухтысячные Кузьмин женился в очередной раз. Его пассией тогда была 18-летняя студентка МЭСИ Екатерина Трофимова, с которой он познакомился в Анапе. После красивых ухаживаний девушка согласилась встречаться, а через год приняла предложение руки и сердца. По словам Мирошника, знакомые Кузьмина не верили, что брак продержится долго. «Но их чувства прошли испытания не только временем, но и трагическими потерями. У Кузи умерла мама, затем дочь Лизу убили. А сын Степан выпал из окна во время пожара. Потом умер отец, а недавно ушел из жизни и младший брат», — отметил художник. Он подчеркнул, что Екатерина, несмотря на свою молодость, всегда поддерживала мужа в трудную минуту. Пара прожила вместе много лет и объявила о расставании в 2018 году. Однако их отношения не зашли в тупик — супруги воссоединились через год и остаются вместе до сих пор.