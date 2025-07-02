Тайный любовник Пугачевой признался, что не забыл запах ее волос

Певица Алла Пугачева в 1990-е годы крутила роман с малоизвестным певцом и композитором Сергеем Челобановым. Он рассказал в программе «Секрет на миллион», что несколько раз делал предложение и до сих пор помнит запах ее волос. Выпуск с откровениями звезды опубликовал телеканал НТВ .

Челобанов рассказал, что познакомился с Примадонной на дружеских посиделках. В тот вечер они танцевали непозволительно близко, хотя певец был женат. Пугачеву шокировал внешний вид нового знакомого — белые разношенные сапоги, которые он сам называл «гадами».

Сначала, по признанию музыканта, не было никакой любви, они только совместно работали, чувства вспыхнули позже. Челобанов рассказал, что несколько раз звал Пугачеву замуж, но она поставила условие — сначала вылечить алкоголизм. Сам Челобанов признался, что тоже делал предложение не всерьез.

«Предложил, но не женился. Коварный тип. <…> Я до сих пор помню запах ее волос и кожи», — рассказал он.

Сама Пугачева уехала из России. «Известия» сообщили, что она назвал всех решивших вернуться релокантов ненормальными.