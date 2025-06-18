Бизнес на чипсах. Стала известна истинная причина развода Киркорова с Пугачевой

Певица Алла Пугачева в нулевых тратила на развитие бизнеса не только собственные деньги, но и заработки Филиппа Киркорова. Из-за этого они развелись, сообщил News.ru продюсер Леонид Дзюник.

Будучи директором певца, он имел представление о его финансовом состоянии. Дзюник заявил, что Пугачева вкладывала все деньги в свой бизнес. Сначала примадонна пыталась выпускать чипсы, затем хотела купить небольшой завод.

«В какой-то момент Киркоров понял — ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачевой непонятно куда. Поэтому и произошел скандал и последовал развод», — сказал продюсер.

В 2005 году пара разошлась. Пугачева вышла замуж за молодого юмориста Максима Галкина*, Киркоров нанял суррогатную мать и обзавелся детьми.

* Признан в России иностранным агентом.