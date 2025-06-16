16 июня 2025 23:57 Одиночество и слезы принцессы «Ленкома». Как дочь Марка Захарова пережила его смерть 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка России Александра Захарова привыкла представляться ведущей актрисой театра «Ленком Марка Захарова», хотя на ее счету почти не осталось ролей. После смерти отца она проиграла суды и практически ушла из профессии. В хитросплетениях судьбы звезды разобрался 360.ru.

Детство Александры Захаровой Единственная наследница знаменитого режиссера, драматурга и сценариста Марка Захарова родилась 17 июня 1962 года. Матерью девочки стала актриса Нина Лапшинова, известная ролью в фильме «12 стульев» и сериале «День за днем». Захарова-младшая шутила, что ее детство пропитано запахом шоколада — первые годы семья провела в Замоскворечье возле фабрики «РотФронт».

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда Захаровы переехали на Малую Дмитровку, девочка влилась в актерскую среду — к ним в гости захаживали такие звезды, как Андрей Миронов, Андрей Тарковский и Александр Ширвиндт. После окончания Щукинского училища попросилась в театр к отцу. Защищаясь от пересудов, режиссер провел тайное голосование, прежде чем принять ее в коллектив, и поставил на главные роли только после успеха в «Гамлете» Глеба Панфилова в роли Офелии. Смерть Марка Захарова Из-за родства с режиссером Захарову прозвали принцессой «Ленкома». Знаменитая фамилия мешала ей не только в работе, но и личной жизни. Каждого институтского поклонника подозревали в расчетливости: например, уроженца Харькова Эдуарда Томана, который спустя многие годы поднялся до должности худрука Русского драмтеатра в Таллине. Захаровой приписывали роман с женатым режиссером Сергеем Ашкенази, а ее отцу — желание сосватать дочь за Александра Абдулова.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Пересуды продолжились во взрослой жизни. Когда в 29-летнем возрасте Александра вышла замуж за актера Владимира Стеклова, которого увидела в Театре имени Станиславского, ему тоже приписали корыстные мотивы — мужчина перешел работать в «Ленком». Однако именно Захаров заставил его уйти из семьи — когда стало известно об измене зятя, тот вызвал его в кабинет и потребовал оставить дочь. Единственный брак актрисы продлился девять лет, детей у нее нет. Отец и дочь сотрудничали 60 лет. В 2014 году умерла от рака ее мать, через пять лет — сам Захаров. Чтобы пережить горе, актриса попыталась погрузиться в работу с головой. Но не тут-то было. Конфликт дочери Марка Захарова с театром «Ленком» Сначала новый худрук театра Марк Варшавер позволил Захаровой завершить начатую отцом постановку спектакля «Капкан», затем начались конфликты. Создавая совет, он не позвал дочь режиссера, а потом объявил о введении второго состава в каждом спектакле. Актрису лишили главных ролей и не пустили на сцену на юбилейном вечере «Ленкома».

Фото: www.globallookpress.com

Совершенно случайно Захарова узнала, что авторские права на спектакли отца перешли театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Суд встал на сторону нового руководства «Ленкома» — при жизни режиссер не заявлял своих прав. Алкоголизм Александры Захаровой На этом фоне появилась информация о депрессии и алкоголизме актрисы. Нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что ее имя фигурировало в некой базе зависимых.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Коллеги вступились за нее. Актер Дмитрий Певцов записал видеообращение, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила СМИ в клевете, Станислав Садальский заявил, что Захарову нагло выживают из театра. Сама Захарова назвала произошедшее организованной травлей. В какой-то момент у нее остались только две роли — в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Вишневый сад». Тем не менее, актриса продолжила работать в «Ленкоме». С кинематографом она «завязала» в 2014 году, снявшись в эпизоде тележурнала «Ералаш». Свою сегодняшнюю жизнь целиком и полностью посвятила сохранению памяти отца.