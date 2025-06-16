Одиночество и слезы принцессы «Ленкома». Как дочь Марка Захарова пережила его смерть
Народная артистка России Александра Захарова привыкла представляться ведущей актрисой театра «Ленком Марка Захарова», хотя на ее счету почти не осталось ролей. После смерти отца она проиграла суды и практически ушла из профессии. В хитросплетениях судьбы звезды разобрался 360.ru.
Детство Александры Захаровой
Единственная наследница знаменитого режиссера, драматурга и сценариста Марка Захарова родилась 17 июня 1962 года. Матерью девочки стала актриса Нина Лапшинова, известная ролью в фильме «12 стульев» и сериале «День за днем».
Захарова-младшая шутила, что ее детство пропитано запахом шоколада — первые годы семья провела в Замоскворечье возле фабрики «РотФронт».
Когда Захаровы переехали на Малую Дмитровку, девочка влилась в актерскую среду — к ним в гости захаживали такие звезды, как Андрей Миронов, Андрей Тарковский и Александр Ширвиндт.
После окончания Щукинского училища попросилась в театр к отцу. Защищаясь от пересудов, режиссер провел тайное голосование, прежде чем принять ее в коллектив, и поставил на главные роли только после успеха в «Гамлете» Глеба Панфилова в роли Офелии.
Смерть Марка Захарова
Из-за родства с режиссером Захарову прозвали принцессой «Ленкома». Знаменитая фамилия мешала ей не только в работе, но и личной жизни. Каждого институтского поклонника подозревали в расчетливости: например, уроженца Харькова Эдуарда Томана, который спустя многие годы поднялся до должности худрука Русского драмтеатра в Таллине.
Захаровой приписывали роман с женатым режиссером Сергеем Ашкенази, а ее отцу — желание сосватать дочь за Александра Абдулова.
Пересуды продолжились во взрослой жизни. Когда в 29-летнем возрасте Александра вышла замуж за актера Владимира Стеклова, которого увидела в Театре имени Станиславского, ему тоже приписали корыстные мотивы — мужчина перешел работать в «Ленком». Однако именно Захаров заставил его уйти из семьи — когда стало известно об измене зятя, тот вызвал его в кабинет и потребовал оставить дочь.
Единственный брак актрисы продлился девять лет, детей у нее нет. Отец и дочь сотрудничали 60 лет. В 2014 году умерла от рака ее мать, через пять лет — сам Захаров. Чтобы пережить горе, актриса попыталась погрузиться в работу с головой. Но не тут-то было.
Конфликт дочери Марка Захарова с театром «Ленком»
Сначала новый худрук театра Марк Варшавер позволил Захаровой завершить начатую отцом постановку спектакля «Капкан», затем начались конфликты.
Создавая совет, он не позвал дочь режиссера, а потом объявил о введении второго состава в каждом спектакле. Актрису лишили главных ролей и не пустили на сцену на юбилейном вечере «Ленкома».
Совершенно случайно Захарова узнала, что авторские права на спектакли отца перешли театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Суд встал на сторону нового руководства «Ленкома» — при жизни режиссер не заявлял своих прав.
Алкоголизм Александры Захаровой
На этом фоне появилась информация о депрессии и алкоголизме актрисы. Нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что ее имя фигурировало в некой базе зависимых.
Коллеги вступились за нее. Актер Дмитрий Певцов записал видеообращение, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина обвинила СМИ в клевете, Станислав Садальский заявил, что Захарову нагло выживают из театра. Сама Захарова назвала произошедшее организованной травлей.
В какой-то момент у нее остались только две роли — в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Вишневый сад». Тем не менее, актриса продолжила работать в «Ленкоме». С кинематографом она «завязала» в 2014 году, снявшись в эпизоде тележурнала «Ералаш». Свою сегодняшнюю жизнь целиком и полностью посвятила сохранению памяти отца.