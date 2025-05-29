29 мая 2025 08:00 Обыкновенное чудо Абдулова. Как рыжий хулиган смог стать символом целой эпохи 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Александр Абдулов — легенда советского и российского театра и кино, чьи роли стали классикой. От первых шагов на сцене в пять лет до всенародной любви — его путь был наполнен триумфами и испытаниями. Как мальчик из Ферганы покорил Москву, почему его брак с Ириной Алферовой распался после 17 лет и что стало причиной наследственного конфликта после его ухода — в материале 360.ru.

Рыжий хулиган из Ферганы Александр Абдулов родился 29 мая в 1953 году в Тобольске, но детство провел в солнечной Фергане. Его отец, Гавриил Абдулов, руководил местным театром, а мать работала там гримером. Уже в пять лет мальчик впервые вышел на сцену в спектакле «Кремлевские куранты». Его персонаж вел диалог с самим Лениным. Детство Саши наполняли не только репетиции, но и дворовые шалости. Он взрывал самодельные петарды, мастерил гитары, разрисовывал лицо маминым гримом, пугая соседей.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Спорт стал еще одной страстью будущего актера. Он достиг звания мастера спорта по фехтованию, что позже помогло ему в кино. После школы Абдулов попытался поступить в Щепкинское училище, но провалился. Год он проучился на физкультурном факультете, параллельно трудясь рабочим сцены в отцовском театре. В 1974 году его упорство принесло плоды — он поступил в ГИТИС. Этот момент стал поворотным в судьбе будущей звезды. Щепку провалил, но Ленком все же покорил Абдулов попал на курс Иосифа Раевского, где его талант быстро заметили. После дипломного спектакля «В списках не значился» молодого актера пригласил в «Ленком» сам Марк Захаров.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

На сцене этого театра Абдулов создал свои самые яркие образы, включая роль в легендарной «Юноне и Авось». Театральные критики особенно отмечали его работу в спектакле «Варвар и еретик», принесшую ему несколько престижных наград. От эпизодов к славе Кинодебют Абдулова состоялся еще в 1973 году в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», где он сыграл небольшую роль морского пехотинца. Настоящий успех пришел через пять лет с ролью Медведя в «Обыкновенном чуде» Марка Захарова.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look

Эта сказочная история сделала Абдулова одним из самых узнаваемых актеров страны. Вскоре последовали другие знаковые роли — от очаровательного Володи в «Самой обаятельной и привлекательной» до харизматичного Робера в «Ищите женщину». «Обыкновенное чудо»: Медведь, покоривший СССР Изначально роль Медведя предлагали Александру Збруеву, но Марк Захаров настоял на кандидатуре Абдулова. Актер скептически отнесся к пробам, но в итоге создал один из самых любимых зрителями образов. Критики отмечали, что после премьеры фильма начался настоящий взлет его кинокарьеры. Фильм стал культовым, а Абдулов — настоящим символом романтического героя, вокруг которого даже возник миф о романе между ним и его напарницей Евгенией Симоновой. По ту сторону камеры В 2000 году Абдулов дебютировал как режиссер, сняв мюзикл «Бременские музыканты & Co». Еще раньше он организовал благотворительный фестиваль «Задворки», средства от которого шли на восстановление храмов.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Актер также возродил Московский международный кинофестиваль, став его генеральным директором. Эти проекты раскрыли Абдулова не только как талантливого исполнителя, но и как организатора. Расставание после 17 лет любви В студенческие годы сердце Абдулова покорила эстрадная танцовщица Татьяна Лейбель, но их роман оказался недолгим — она ушла к другому. Актер настолько тяжело переживал расставание, что даже предпринял попытку свести счеты с жизнью. «Дурак был!» — позже с улыбкой вспоминал он тот период. Вскоре его внимание привлекла начинающая актриса Ирина Алферова, которая только вернулась из Болгарии с маленькой дочерью Ксенией.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/ С Женой Ириной Алферовой / www.globallookpress.com

Их знакомство произошло в «Ленкоме», где Алферова сначала даже не обратила внимания на рыжеволосого ухажера. Однако настойчивость Абдулова сделала свое дело — в 1976 году они обвенчались. «Саша взял меня на руки и нес до входа в театр. Вся труппа нас видела… Ну вот пришлось согласиться», — рассказывала Алферова о необычном предложении руки и сердца. После свадьбы Абдулов официально удочерил дочь Алферовой от первого брака Ксению, дал ей свое отчество и относился к ней как к родной дочери. После 17 лет брака пара рассталась, хотя истинные причины развода остались за кадром. Алферова в одном из интервью призналась, что Абдулов «ушел, закрыл дверь и все». Любимый папа-хулиган Дочь Ксения всегда тепло отзывалась о своем приемном отце. По ее словам, Абдулов был потрясающим папой. «Он любил баловаться, хулиганить. Я росла в такой безусловной любви, страшные травмы меня миновали», — однажды рассказала она.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / С приемной дочерью Ксенией Алферовой / www.globallookpress.com

Даже после развода родителей она сохранила с Абдуловым теплые отношения. А осенью 2022 года в день отца Ксения почтила память отчима, опубликовав с ним фото и добавив, что он всегда гордился и верил в нее. Позднее счастье В 1990-е годы Абдулов сблизился с балериной Галиной Лобановой, с которой прожил восемь лет без официального брака. Затем последовал бурный, но короткий роман с журналисткой Ларисой Штейнман. Поворотным моментом стала встреча в 2005 году с юристом Юлией Мешиной, которая была младше актера на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, их отношения быстро переросли в серьезные.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Говорили, что у него тяжелый характер. Да нормальный у него характер. Легче, чем с Сашей, мне ни с кем не было. Мы друг друга понимали на полутонах. В быту с ним было очень комфортно», — признавалась Юлия. В марте 2007 года у пары родилась дочь Евгения, ставшая для Абдулова поздним, но очень желанным ребенком. Страшный диагноз В августе 2007 года на съемках в Крыму у Абдулова внезапно открылась язва желудка. После экстренной операции в Севастополе у актера начались проблемы с сердцем. Когда состояние несколько стабилизировалось, его отправили в Москву, где врачи обнаружили метастазы в позвоночнике и поставили страшный диагноз — рак легкого четвертой стадии.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Все врачи, к которым обращался артист, пришли к выводу, что причиной болезни стало многолетнее курение по две-три пачки в день. Абдулов прошел курс химиотерапии в Израиле, затем отправился в Тибет, где ламы провели над ним священные обряды. В середине декабря того же года, несмотря на тяжелое состояние, он нашел силы приехать в Кремль для получения ордена «За заслуги перед Отечеством». Это стало его последним появлением на публике — уже тогда было видно, как болезнь истощила некогда могучее здоровье актера. Последний новый год артиста 31 декабря Абдулов настоял на встрече Нового года с семьей, хотя врачи категорически запрещали ему покидать клинику. «Когда я увидела, как он прощается с Женей, поняла — он уходит навсегда», — позже вспоминала его мать. Ранним утром 3 января 2008 года, за несколько месяцев до 55-летия, сердце Абдулова остановилось.

Он стал говорить про фильм, про карьеру… и на полуслове — взгляд в точку. Все… Юлия Мешина вдова Александра Абдулова

Прощание в «Ленкоме» собрало тысячи поклонников, многие часами стояли на морозе, чтобы отдать последние почести любимому актеру. Похоронили Абдулова на Ваганьковском кладбище, где позже установили памятник из белого мрамора. Кто получил квартиру на Гиляровского После смерти Абдулова между его вдовой Юлией Мешиной и матерью Людмилой Абдуловой разгорелся спор за наследство. Делили женщины недвижимость: трехкомнатную квартиру в Москве, дачу во Внукове и охотничий домик на Валдае. Сын Людмилы от первого брака Роберт Крайнов потребовал выплатить 800 тысяч долларов за долю матери. Юлия предлагала свекрови остаться жить вместе, но та выбрала переезд в Иваново.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Чтобы собрать требуемую сумму, Юлии пришлось продать драгоценности, подаренные мужем, и свою долю в охотничьем домике. Друзья Абдулова также помогли деньгами, понимая непростое положение молодой вдовы с младенцем на руках. Со временем отношения между Юлией и Людмилой нормализовались. Вдова регулярно привозила Евгению к бабушке, сохранив таким образом семейные связи. Конфликт окончательно утих лишь через несколько лет, когда все стороны пришли к взаимопониманию. Сегодня Юлия и Евгения живут в московской квартире Абдулова, а дача во Внуково осталась как место семейных встреч. Наследие мастера Александр Абдулов навсегда остался в памяти зрителей как блистательный актер, чьи роли стали символом целой эпохи. Его талант, харизма и преданность искусству сделали его не просто звездой, а настоящей легендой. «Бог знает, насколько длинной будет жизнь, а вот насколько широкой — зависит от человека», — говорил сам Абдулов, и его собственная жизнь стала тому подтверждением.