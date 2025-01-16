Директор «Ленкома» опроверг увольнение дочери Марка Захарова

Народная артистка России Александра Захарова числится в труппе театра «Ленком Марка Захарова» и продолжает работать. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор культурного учреждения Марк Варшавер.

Он подчеркнул, что никто не предлагал Захаровой покинуть театр, поэтому все подобные сообщения сильно его удивили.

«Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра. Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — сказал Варшавер.

Директор «Ленкома» добавил, что также ему непонятна критика со стороны народного артиста России Дмитрия Певцова. По словам Варшавера, он предлагал актеру новые роли и спектакли.

«То, что Певцов наговорил журналистам, я даю в Сети, чтобы зрители тоже послушали, как человек обвиняет театр, в котором он сегодня играет три спектакля», — добавил собеседник агентства.

Народный артист России Дмитрий Певцов объявил об уходе из «Ленкома» в минувшую среду, 15 января. Он подчеркнул, что в последний раз выходил на сцену в конце ноября 2024 года, а после два месяца оставался в неведении, пока не получил уведомление, что «театр в моих услугах больше не нуждается».

Вслед за Певцовым о своем увольнении из «Ленкома» объявила актриса Александра Захарова. Она пояснила, что такое уведомление получила из режиссерского управления дирекции.