«Год боролась за жизнь». Почему вдова Караченцова бросила «Ленком» и уехала в Дубай
Вдова Караченцова, актриса Поргина уехала в Дубай
После смерти актера Николая Караченцова его жена Людмила Поргина сама чуть не отправилась на тот свет. Она бросила работу в «Ленкоме» и уехала в Дубай за климатом и приятными воспоминаниями. Чем известна и как живет вдова секс-символа советского кинематографа — в материале 360.ru.
Вдова Караченцова уехала из России
Знаменитый актер умер в 2018 году. Поргина 13 лет жила интересами мужа — после злополучной аварии на Мичуринском проспекте он стал инвалидом, а потом заболел раком. После ухода Караченцова из жизни актриса вернулась на сцену.
Новый крутой поворот в ее судьбе произошел два года назад. Поргина рассказала в интервью aif.ru, что ушла из «Ленкома» и перенесла тяжелую болезнь.
«В театре уже не служу. Как умерла Инна Михайловна Чурикова, я сразу подала заявление об уходе. Мне стало одиноко, а с кем играть? Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Леонида Сергеевича Броневого — нет великих», — объяснила она.
Однажды по пути на дачу у актрисы подскочило давление, спуталось сознание и затряслось все тело. Она поняла, что дело плохо, и позвонила садовнику, чтобы тот вызвал к ее приезду скорую помощь. Врачи диагностировали тромб и предынфарктное состояние.
Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь! Я 13 лет боролась за жизнь Коли, и год за свою, чтобы выстоять.
Людмила Поргина
Теперь в 76 лет Поргина решила отдохнуть. Она живет с котами, собаками, попугаями и много путешествует, оставляя питомцев на попечении садовника.
«Я заслуженная артистка, актриса высшей категории. [Мэр Москвы Сергей] Собянин дал указ, что таким категориям выплачивают пенсию 56 тысяч. Конечно, у меня есть сын, невестка. И еще есть деньги, которые остались от Николая Петровича для меня», — рассказала она.
Актриса, как и многие другие знаменитости, уехала на отдых в Дубай. ОАЭ навевают ей приятные воспоминания. Когда у Караченцова нашли неоперабельную опухоль в легких, жена на полгода привезла его на курорт — местный климат, близость Красного и Аравийского морей помогли продлить ему жизнь.
Чем известна Людмила Поргина?
Будущая актриса родилась в Москве. В работе она однолюб — после окончания Школы-студии МХАТ всего год проработала в МХАТ СССР имени Горького, а потом ушла в Московский театр имени Ленинского комсомола, будущий «Ленком». С ним и связала свою карьеру.
Поргина является театральной актрисой. На ее счету совсем немного киноработ, в их числе «Много шума из ничего», «Маленькое одолжение», «Саломея». На подмостках она играла в «Бременских музыкантах», «Три девушки в голубом», «Юнона и Авось», «Чайка», «Бег» и «Безумный день или женитьба Фигаро». В 1999 году получила звание народного артиста России.
Караченцов — третий муж Поргиной и отец ее единственного ребенка, сына Андрея. В 17-летнеи возрасте она вышла за актера Михаила Поляка, но брак продлился всего два года, так как мужчина пил и бросался ножами. На съемках в Крыму актриса познакомилась со вторым супругом — каскадером Виктором Корзуном, который был старше ее на 20 лет. Их брак дал трещину, когда она влюбилась в коллегу по «Ленкому».
«Коля произвел впечатление на мою маму, попросил развестись с мужем. Я подала на развод и два год ждала предложение от Караченцова. И тогда я его женила на себе», — рассказала актриса.
Сын Поргиной и Караченцова родился в 1978 году. Он не пошел по стопам родителей и занялся юриспруденцией, а позже возглавил Культурный фонд Николая Караченцова. Поргина утверждала, что любит детей, но завести второго наследника не решилась.
Нелегкая жизнь с Караченцовым
Фатальная авария со звездой «Юноны и Авось» и «Человека с бульвара Капуцинов» произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Народный артист РСФСР на Volkswagen Passat не справился с управлением на обледенелой дороге, врезался в столб, получил тяжелую черепно-мозговую травму и на месяц впал в кому.
Через 12 лет он опять попал в ДТП, но за рулем Toyota находилась Поргина, в салоне — родственница и медсестра. Водитель не справилась с управлением и столкнулась с «Газелью». Актера отправили в НИИ Склифосовского, а его жену на полтора года лишили прав.
Поргина во время болезни мужа бросила работу, стала сиделкой и постоянно выводила его в свет. Многие критиковали ее за это. Актриса рассказала, как однажды ей позвонил известный народный артист и отчитал за то, что она «приперлась» с супругом-инвалидом на премьеру в театр «Моссовета».
У него потребность, чтоб душа работала. Он сам не может играть, так хотя бы смотреть. Для меня совершенно неважно было его физическое состояние: даже если бы у него не было ноги, руки. Мне неважно совершенно. Я не стесняюсь его лица раненого, того, что течет слюна.
Людмила Поргина
После смерти актера ее окрестили веселой вдовой. Гостей смутило, что на поминках Поргина выкрикнула «Выпить пора, гип-гип ура», любимую фразу мужа, а также получила большое наследство — квартиру площадью 265 квадратных метров с видом на Кремль, жилье его мамы и долю в подмосковном доме. Однако вдова заявила, что все имущество перешло сыну.
Скандал в «Ленкоме»
С женой Караченцова связан скандал в одном из самых известных театров страны. В 2022 году она открыто выступила против Марка Варшавера, так как, по ее мнению, «Ленком» должен возглавлять художественный руководитель, а не директор. Поргину возмутило то, что администрация сдавала помещения в аренду, хотя могла бы открыть в них музей, а еще оставила ее без ролей.
Актриса не раз ругалась с руководством, однажды дело едва не дошло до драки. Впоследствии ее зарплата уменьшилась вдвое, до 50 тысяч рублей за участие в двух спектаклях. А потом Поргина ушла насовсем.