Сегодня 00:42 «Год боролась за жизнь». Почему вдова Караченцова бросила «Ленком» и уехала в Дубай Вдова Караченцова, актриса Поргина уехала в Дубай 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Скандалы

Болезни

Россия

Работа

Театры

Брак

Актеры

Дубай

Артисты

После смерти актера Николая Караченцова его жена Людмила Поргина сама чуть не отправилась на тот свет. Она бросила работу в «Ленкоме» и уехала в Дубай за климатом и приятными воспоминаниями. Чем известна и как живет вдова секс-символа советского кинематографа — в материале 360.ru.

Вдова Караченцова уехала из России Знаменитый актер умер в 2018 году. Поргина 13 лет жила интересами мужа — после злополучной аварии на Мичуринском проспекте он стал инвалидом, а потом заболел раком. После ухода Караченцова из жизни актриса вернулась на сцену. Новый крутой поворот в ее судьбе произошел два года назад. Поргина рассказала в интервью aif.ru, что ушла из «Ленкома» и перенесла тяжелую болезнь.

Фото: РИА «Новости»

«В театре уже не служу. Как умерла Инна Михайловна Чурикова, я сразу подала заявление об уходе. Мне стало одиноко, а с кем играть? Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Леонида Сергеевича Броневого — нет великих», — объяснила она. Однажды по пути на дачу у актрисы подскочило давление, спуталось сознание и затряслось все тело. Она поняла, что дело плохо, и позвонила садовнику, чтобы тот вызвал к ее приезду скорую помощь. Врачи диагностировали тромб и предынфарктное состояние.

Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь! Я 13 лет боролась за жизнь Коли, и год за свою, чтобы выстоять. Людмила Поргина

Теперь в 76 лет Поргина решила отдохнуть. Она живет с котами, собаками, попугаями и много путешествует, оставляя питомцев на попечении садовника. «Я заслуженная артистка, актриса высшей категории. [Мэр Москвы Сергей] Собянин дал указ, что таким категориям выплачивают пенсию 56 тысяч. Конечно, у меня есть сын, невестка. И еще есть деньги, которые остались от Николая Петровича для меня», — рассказала она. Актриса, как и многие другие знаменитости, уехала на отдых в Дубай. ОАЭ навевают ей приятные воспоминания. Когда у Караченцова нашли неоперабельную опухоль в легких, жена на полгода привезла его на курорт — местный климат, близость Красного и Аравийского морей помогли продлить ему жизнь. Чем известна Людмила Поргина? Будущая актриса родилась в Москве. В работе она однолюб — после окончания Школы-студии МХАТ всего год проработала в МХАТ СССР имени Горького, а потом ушла в Московский театр имени Ленинского комсомола, будущий «Ленком». С ним и связала свою карьеру.

Фото: РИА «Новости»

Поргина является театральной актрисой. На ее счету совсем немного киноработ, в их числе «Много шума из ничего», «Маленькое одолжение», «Саломея». На подмостках она играла в «Бременских музыкантах», «Три девушки в голубом», «Юнона и Авось», «Чайка», «Бег» и «Безумный день или женитьба Фигаро». В 1999 году получила звание народного артиста России. Караченцов — третий муж Поргиной и отец ее единственного ребенка, сына Андрея. В 17-летнеи возрасте она вышла за актера Михаила Поляка, но брак продлился всего два года, так как мужчина пил и бросался ножами. На съемках в Крыму актриса познакомилась со вторым супругом — каскадером Виктором Корзуном, который был старше ее на 20 лет. Их брак дал трещину, когда она влюбилась в коллегу по «Ленкому». «Коля произвел впечатление на мою маму, попросил развестись с мужем. Я подала на развод и два год ждала предложение от Караченцова. И тогда я его женила на себе», — рассказала актриса.

Сын Поргиной и Караченцова родился в 1978 году. Он не пошел по стопам родителей и занялся юриспруденцией, а позже возглавил Культурный фонд Николая Караченцова. Поргина утверждала, что любит детей, но завести второго наследника не решилась. Нелегкая жизнь с Караченцовым Фатальная авария со звездой «Юноны и Авось» и «Человека с бульвара Капуцинов» произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Народный артист РСФСР на Volkswagen Passat не справился с управлением на обледенелой дороге, врезался в столб, получил тяжелую черепно-мозговую травму и на месяц впал в кому. Через 12 лет он опять попал в ДТП, но за рулем Toyota находилась Поргина, в салоне — родственница и медсестра. Водитель не справилась с управлением и столкнулась с «Газелью». Актера отправили в НИИ Склифосовского, а его жену на полтора года лишили прав.

Поргина во время болезни мужа бросила работу, стала сиделкой и постоянно выводила его в свет. Многие критиковали ее за это. Актриса рассказала, как однажды ей позвонил известный народный артист и отчитал за то, что она «приперлась» с супругом-инвалидом на премьеру в театр «Моссовета».

У него потребность, чтоб душа работала. Он сам не может играть, так хотя бы смотреть. Для меня совершенно неважно было его физическое состояние: даже если бы у него не было ноги, руки. Мне неважно совершенно. Я не стесняюсь его лица раненого, того, что течет слюна. Людмила Поргина

После смерти актера ее окрестили веселой вдовой. Гостей смутило, что на поминках Поргина выкрикнула «Выпить пора, гип-гип ура», любимую фразу мужа, а также получила большое наследство — квартиру площадью 265 квадратных метров с видом на Кремль, жилье его мамы и долю в подмосковном доме. Однако вдова заявила, что все имущество перешло сыну. Скандал в «Ленкоме» С женой Караченцова связан скандал в одном из самых известных театров страны. В 2022 году она открыто выступила против Марка Варшавера, так как, по ее мнению, «Ленком» должен возглавлять художественный руководитель, а не директор. Поргину возмутило то, что администрация сдавала помещения в аренду, хотя могла бы открыть в них музей, а еще оставила ее без ролей. Актриса не раз ругалась с руководством, однажды дело едва не дошло до драки. Впоследствии ее зарплата уменьшилась вдвое, до 50 тысяч рублей за участие в двух спектаклях. А потом Поргина ушла насовсем.