Сегодня 05:17 Общее горе на двоих. Почему «Снежная королева» Климова увезла мужа из Москвы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» / Википедия Шоу-бизнес

Знаменитости

Болезни

Семья

Кино

Отношения

Фильмы

Театры

Брак

Актеры

Шоу-бизнес

Умерла советская «Снежная королева» Наталья Климова, оставив 100-летнего мужа — не менее известного актера Владимира Заманского. Последние 30 лет они вели затворнический образ жизни, резко закрывшись ото всех. Какое горе произошло в звездной семье и с чем остался муж актрисы, выяснил 360.ru.

Биография Натальи Климовой Наталья Малкина, ставшая после первого замужества Климовой, родилась в Москве 27 февраля 1938 года в еврейско-русской семье. После года в строительном институте она поняла, что ошиблась с профессией, и поступила в школу-студию МХАТ. В 1963 году сразу после окончания получила главную роль в военной драме «Конец и начало». Самыми известными киноработами Климовой стали Снежная королева в одноименном фильме-сказке «Ленфильма», хозяйка Медной горы в документально-художественных «Сказах Уральских гор» к 90-летию Павла Бажова и Зоя Монроз в «Гиперболоиде инженера Гарина».

Фото: «Ленфильм» / RuTube

Одновременно со съемками в кино Климова играла в театре «Современник», но в начале 1990-х осталась не у дел из-за тяжелой формы туберкулеза крови — руководство уволило ее, даже не уведомив. Несколько лет провела в больницах, пока не замкнулась окончательно. Затем актрису вместе со вторым мужем нашли в Муроме. В первый раз актриса вышла замуж в 1970-х годах за Игоря Климова, расставшись с Заманским — на тот момент успешным, но бедным актером театра и кино с уголовным и фронтовым прошлым. Брак продлился всего два года, супруги развелись, Климова навсегда вернулась к возлюбленному. За что сидел Владимир Заманский Избранник родом из украинского города Кременчуга, он на 12 лет старше Климовой. Судьба Заманского с самого начала развивалась трагически: отец бросил мать-еврейку еще до рождения сына, во время войны она умерла под бомбежками. Когда пришли немцы, тетя забрала юношу с собой в Узбекистан.

Интересно При рождении Заманский получил имя Владлен в честь Владимира Ленина и сменил его только после крещения.

Отучившись в техникуме связи, он приписал себе два года и ушел радистом на фронт. Несмотря на тяжелое ранение головы, не только дослужил до конца Великой Отечественной войны, но и остался в Советской армии после нее, пока не попал под трибунал за избиение заместителя командира взвода. «Мне, как фронтовику, казалось диким, что он — мальчишка, только что окончивший школу сержантскую, качает нам права, наводит дисциплину», — рассказал Заманский телеканалу «Союз». Участвуя в опасных высотных работах в Харькове и Москве, скостил себе девятилетний срок, в 1954 году вышел на свободу и поступил в школу-студию МХАТ. Как и Климова, устроился в «Современник», одновременно играл в кино.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

За роль Александра Лазарева в военной драме «Проверка на дорогах» получил Государственную премию СССР. В общей сложности снялся в более чем 70 фильмах, в том числе «Каток и скрипка» Андрея Тарковского, «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого, «Вечном зове» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Участвовал в озвучке «Сталкера» и «Соляриса». О чем жалела Снежная королева Климова и Заманский познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ. Актер не претендовал на стипендию, так как числился вольнослушателем, а затем, устроившись в «Современник», долго не получал жилье — ночевал в одном из помещений театра. Незадолго до свадьбы супруги решились на аборт, о котором сильно пожалели. Беременность казалась несвоевременной — ни жилья, ни постоянной работы. «Я переходила на четвертый курс, я должна была учиться. Сделала глупость. Если бы кто-то сказал, конечно, был бы ребеночек», — говорила Климова Первому каналу.

Фото: Глава округа Муром Евгений Рычков / «ВКонтакте»

Нового шанса стать родителями им не представилось. Из-за последствий процедуры и резус-конфликта Климова так и не смогла родить. Для Заманского эта тема осталась настолько тяжелой, что даже в глубокой старости он отказывался о ней говорить и вымаливал прощение за эгоизм. Куда пропали Климова и Заманский: причина затворничества Тяжелая болезнь, предательство на работе, отсутствие детей и бытовая неустроенность привели супругов в церковь. В 1975 году Климова и Заманский крестились, стали воцерковляться и через шесть лет обвенчались. Желание укрыться от мира привело их во Владимирскую область. Идея переехать пришла актерам после знакомства со старцем архимандритом Павлом (Груздевым). Климова на тот момент уже ушла из профессии по состоянию здоровья, Заманский продолжал гастролировать и сниматься. Актер зашел в храм в городе Тутаеве в Ярославской области в тот момент, когда верующие выстроились к монаху, тоже отстоял очередь и получил от него совет бросить все и уехать. Сделать это удалось в 1998 году.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Жизнь уже не могла заполняться ни театром, ни кинематографом. Надо было уходить. В сущности, это побег был. Побег из Москвы. Но я не жалею. Это же поиск истины. Истину не найдешь ни в театре, ни в кино. Истину искать надо свыше», — объяснял Заманский. Жизнь в Муроме Супруги поселились в деревянной пристройке на улице Плеханова рядом с Николо-Набережной церковью, которая по легенде стояла рядом с дворцом Ивана Грозного и в ней крестили изобретателя современного телевидения Владимира Зворыкина. Из окна актеров открывался вид на купола, неподалеку находились два старинных монастыря и памятник Петру и Февронии. Пока позволяло здоровье, супруги работали в огороде и помогали восстанавливать Свято-Воскресенский женский монастырь. Заманский также записывал для радио «Радонеж» чтение русской классики, святых отцов, Евангелия.

Не только не жалеем [о переезде], но сами удивляемся, что Господь помог нам так изменить жизнь. Очень нам здесь хорошо. <…> И вообще совершенно другая жизнь, не такая, как у нас в центре. Там тяжело. Но с другой стороны, и в Москве было нам когда-то хорошо. Наталья Климова Актриса

К 2021 году состояние обоих ухудшилось, актер с трудом передвигался. Жена рассказала MK.RU, что чувствовала себя чуть лучше и помогала ему. Об особом медицинском уходе за четой заботилась Гильдия актеров кино России, выделив небольшую творческую стипендию и разослав обращения в областные инстанции, а приятельница помогала с уборкой. Похороны Климовой Климова скончалась 25 февраля 2026 года. По словам близких, она давно чувствовала себя совсем плохо. Сыгравшая в «Снежной королеве» Герду актриса Елена Проклова в разговоре с NEWS.ru обеспокоилась судьбой вдовца, ведь ему исполнилось 100 лет. «Царство небесное, земля ей пухом. Она особая женщина. Мне очень жалко ее супруга, Владимира Заманского, не представляю, как он переживает. Надеюсь, они увидятся однажды и уже никогда не разлучатся», — заявила она. Похороны пройдут 27 февраля, в день рождения Климовой. Она упокоится на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме.