Хлеще «голой вечеринки». Какие тайны бурной молодости скрывала Елена Проклова

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рано начала карьеру, долгие годы она считалась эталонной матерью и хозяйкой. В одном из интервью актриса призналась, что до нее домогался великий актер. Какие еще тайны скрывала Проклова — в материале 360.ru.

Биография Елены Прокловой Будущая актриса родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее отец Игорь преподавал в Военно-политической академии имени Ленина, мать Анна работала учителем в школе. В четыре года Елену отдали в спортивную гимнастику, уже через год девочка выступала на соревнованиях и получала призы. В 11 лет ей присвоили мастера спорта. В подростковом возрасте Проклову захватила работа в кино. Девочка окончила школу экстерном и решила пойти в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. После выпуска ее приняли в основную труппу.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Елены Прокловой Впервые Проклова снялась в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь», тогда девочке было всего 12 лет. Публика оценила картину, после чего ее отправили на международный кинофестиваль в номинации «Детские фильмы» в Венеции. Также Елена сыграла Герду в «Снежной Королеве», а после получения высшего образования ее пригласили на съемки фильма «Единственная», в котором Проклова сыграла Таню Фешеву. Затем актриса блистала в комедии «Мимино» и мелодраме «Ключ без права передачи». Без участия Елены не обошелся музыкальный фильм «Собака на сене». Там актриса исполнила роль служанки Марселы.

Фото: РИА «Новости»

Инсульт, сломанная ноги и рак: здоровье Прокловой В 2022 году Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте. Когда ее положили в больницу, она жаловалась на высокое давление и головокружение. В результате актрису в состоянии средней степени тяжести перевели в реанимацию. Позже стало известно, что состояние актрисы ухудшилось в поезде по дороге на спектакль. Проклова все же отыграла роль, но еще несколько дней ходила с больной головой. В 2017-м артистка призналась, что страдает от тяжелой формы астмы. В проекте «Наедине со всеми» она рассказала о завещании, которое составила из-за рака. В 2023 году Елена вышла играть со сломанной ногой. После операции ей поставили пластину, однако артистка быстро вернулась на сцену.

Фото: РИА «Новости»

Роман с Яновским, домогательства Табакова, аборт и похороны детей В Советском Союзе Проклова считалась секс-символом, о ее красоте говорили многие. Первым мужем Елены стал режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. В браке родилась дочь Арина, но позже пара разошлась. За Прокловой ухаживал Олег Янковский — тот был женат. Елена забеременела от него, но решила сделать аборт, чтобы не разрушать семью советского гения. «Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни», — рассказывала актриса. Второй раз Проклова вышла замуж за врача Александра Савелова-Дерябина. Пару разбила трагедия — смерть только родившихся близнецов. Третьим мужем актрисы стал Андрей Тришин — в этом браке на свет появился младенец, который не прожил и неделю. Но пара наладила контакт, а позже стала родителями дочери Полины. С Андреем Елена развелась в 2015 году. Экс-супруги остались в хороших отношениях. «Я пообещала до конца своих дней соблюдать его интересы, быть рядом в беде и радости. И я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе», — делилась артистка.

Фото: РИА «Новости»

Проклова в центре скандала: домогательства Табакова В 2021 году Проклова оказалась в одном из крупнейших скандалов в ее жизни. В студии проекта «Секрет на миллион» актриса рассказала историю из детства. В 15 лет она пережила сексуальные домогательства, два года к ней приставал известный актер, чье имя артистка не называла. «Я в жизни не забуду его лицо и глаза синие, улыбку отвратную. Это однозначно было извращение. Ну как, это маленькая девочка, что ты делаешь? Он залезал ко мне в трусы — что это ещё, как не извращение?» — говорила Елена. Откровения актрисы потрясли поклонников. По словам артистки, домогавшимся оказался актер Олег Табаков.

Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Елена Проклова актриса

Новые подробности из прошлого: что еще скрывала Проклова Позже Проклова вновь оказалась в центре скандала из-за откровений внучки актрисы МХТ Раисы Максимовой. В эфире программы «Малахов» родственница звезды рассказала о бурной молодости бабушки и ее близкой дружбе с Прокловой. Настоящей сенсаций стал рассказал о «закрытых вечеринках», которые устраивали подруги. «Мне бабушка рассказывала, что они с Еленой Прокловой устраивали вечеринки, похлеще тех, что сейчас у всех на устах. Они были закрытые. Там присутствовали люди из театра и вип-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов. Отрывались они по полной», — рассказала внучка Раисы.

Фото: РИА «Новости»

Елена прокомментировала это заявление. Она подтвердили, что после спектаклей действительно проходили встречи, но они не носили непристойный характер. «У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа», — подчеркнула Проклова. Она отметила, что у нее было много мужчин, но актриса боится секса. Первый опыт оказался разрушающим — «во взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью», вспоминала актриса