Ушла из жизни сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова

В Муроме умерла советская актриса театра и кино Наталья Климова, известная по роли Снежной королевы в одноименном фильме. Об этом сообщил портал «Муром24» .

Актриса не дожила два дня до своего 88-летия, которое пришлось бы на 27 февраля.

Климова хорошо знакома советским и российским зрителям не только по роли в фильме-сказке «Снежная королева» режиссера Геннадия Казанского, но и по кинолентам «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор».

С конца 90-х она жила в Муроме вместе с супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Заманским. В начале февраля актер отметил вековой юбилей и был удостоен звания почетного гражданина Мурома.

Наталью Климову похоронят на территории Свято-Воскресенского женского монастыря. Супруги регулярно посещали эту обитель и помогали в ее восстановлении. Соболезнования Заманскому выразил глава округа Муром Евгений Рычков.