Путин назвал символами народного характера фильмы режиссера Валерия Ускова

Работы кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова стали символами народного характера. Об этом в своей телеграмме со словами соболезнования родным и близким ушедшего из жизни народного артиста написал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что выдающийся режиссер и сценарист обогатил отечественный кинематограф своими работами, ставшими явлениями в культурной и общественной жизни страны.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Создатель многосерийных телевизионных фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» режиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет. Про его уход из жизни Союз кинематографистов России сообщил в минувшее воскресенье, 25 августа.

Там напомнили, что в паре со сценаристом Владимиром Краснопольским режиссер снял фильмы, вошедшие в золотой фонд российского телевидения. Своего коллегу по съемочной площадке Усков пережил на три года.