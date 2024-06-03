Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

Предложение о введении обязательного дресс-кода для артистов, которое появилось после скандала с костюмом Ольги Бузовой в Уфе, станет символом уважения к культуре и традициям России. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример. Выступление Бузовой общественник сравнил с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Бородин добавил, что певице нужно обратить внимание на костюмы артистов республик Кавказа, чтобы иметь представление о том, в каком виде артист должен выходит на сцену перед публикой.

«Они выходили не голые, а в красивых традиционных нарядах. Никакой пропаганды ЛГБТ* и западной культуры», — подчеркнул собеседник.

Бородин добавил, что искренне не понимает, по какой причине Бузова вышла на сцену в Уфе с обнаженными ягодицами.

«Кого она хотела удивить своей задницей? Детей, несовершеннолетних? Должно быть уважение нашей культуры и традиций. А артисты ловят на этом хайп, чтобы про них писали и говорили. Но прославиться можно и по-другому: выйти на сцену в красивом наряде и выступить. Они давно надели корону, и пора ее с них снимать», — заявил общественник.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что идею о введении дресс-кода полностью поддерживает. Он добавил, что участники культурно-массовых мероприятий должны соответствовать званию артиста России, а не пытаться копировать западных звезд.

Певица Ольга Бузова на выступлении VK Fest 2024 в Уфе вышла на сцену в кожаном купальнике и высоких сапогах. Костюм артистки вызвал массовое возмущение. Жалобы пользователей социальных сетей начали изучать следователи.

Сама певица заявила, что выступает на VK Fest семь лет и всегда появлялась перед публикой в ярких образах. Она добавила, что мероприятие имело возрастных ограничений, поэтому обвинения в том, что там находились несовершеннолетние, не имеет оснований. При этом Бузова принесла извинения всем, кого оскорбил ее наряд.

Скандал вокруг Бузовой дошел до Госдумы. Член комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Ирина Филатова заявила, что направила в министерство культуры предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов. Депутат подчеркнула, что для звезд отечественного шоу-бизнеса появление на сцене в голом виде стало нормой и это нужно прекратить.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.